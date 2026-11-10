Advierten que El Niño podría ser muy intenso durante el verano de 2027

El fenómeno climático El Niño continúa fortaleciéndose y los pronósticos internacionales advierten sobre la posibilidad de que alcance una intensidad excepcional durante los próximos meses.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) estima una probabilidad superior al 83% de que El Niño mantenga una intensidad fuerte o muy fuerte hasta el trimestre enero-marzo de 2027. Las mediciones también registraron anomalías de temperatura superiores a los 4 °C en algunas zonas del océano Pacífico ecuatorial.

El calentamiento del Pacífico modifica la circulación atmosférica y puede alterar los patrones de lluvia y temperatura en distintas regiones del mundo. Sin embargo, sus efectos no son iguales en todos los territorios y dependen de otros factores climáticos.

Qué puede pasar en Argentina

En el país, El Niño suele favorecer lluvias por encima de los valores normales en sectores del centro y el noreste, especialmente durante la primavera y el verano.

El meteorólogo Marcelo Madelón advirtió que un episodio de gran intensidad podría aumentar el riesgo de inundaciones en el centro y el este argentino durante el verano.

Entre los aspectos que requieren seguimiento se encuentran la evolución de las precipitaciones, los niveles de los ríos, la humedad de los suelos y el riesgo de anegamientos. Estos factores también pueden repercutir en la actividad agropecuaria y en la generación de energía hidroeléctrica.

Por qué se fortalece El Niño

El Niño forma parte del fenómeno conocido como El Niño-Oscilación del Sur (ENOS). Se produce cuando las temperaturas de la superficie del Pacífico ecuatorial central y oriental permanecen por encima de los valores habituales durante varios meses.

Ese calentamiento modifica los vientos, la formación de nubes y la distribución de las precipitaciones a gran escala. De acuerdo con la NOAA, las condiciones oceánicas y atmosféricas observadas durante 2026 muestran que el fenómeno continúa intensificándose.

Los especialistas remarcan que los pronósticos expresan probabilidades y no garantizan que se produzcan eventos extremos en una zona determinada. Por eso, será importante seguir las actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional y los avisos oficiales durante los próximos meses.

Fuente: Infobae