León XIV encabeza una misa en Córdoba

En su tercera jornada en el país, el Papa León XIV cumple una agenda federal en Córdoba que incluye una misa en FAdeA y un cónclave con el clero.

Terminada sus actividades, el sumo pontífice regresará por la tarde a Buenos Aires para un encuentro central con la juventud.

Itinerario matutino: partida, arribo y misa masiva en FAdeA

Las actividades centrales en suelo cordobés se concentran durante las primeras horas de este martes.

A las 07:30 despegó el vuelo papal desde Buenos Aires con destino a la provincia de Córdoba.

El sumo pontífice llegó al Aeropuerto Internacional Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella como estaba programado, a las 9 de la mañana.

Desde las 10 el Papa encabeza la Solemne Santa Misa en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA).

Agenda vespertina: encuentro con el clero y retorno a Buenos Aires

Tras las actividades en el territorio cordobés, la comitiva completará su cronograma con escala en la Capital Federal.

Para las 15:15 se realizará el Encuentro pastoral. Se trata de una reunión con obispos, sacerdotes, consagrados y seminaristas en la Catedral Nuestra Señora de la Asunción.

Terminada la actividad, para las 16:55 la aeronave papal partirá desde Córdoba con destino al Aeroparque Jorge Newbery, con arribo estimado a las 18:10.

Por último, León XIV realizará un encuentro con jóvenes, siendo este el cierre de la jornada en Buenos Aires con un masivo mensaje y espacio de comunión dedicado especialmente a la juventud.