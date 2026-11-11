El Gobierno nacional avanza con la concesión privada del complejo fronterizo de Paso de los Libres

El Gobierno nacional declaró de interés público un proyecto para concesionar durante 20 años el Centro de Fronteras Paso de los Libres. La iniciativa privada contempla la administración y modernización del Complejo Terminal de Cargas (Cotecar) y el Área de Control Integrado (ACI) en la conexión terrestre con Brasil.

La medida quedó establecida mediante el Decreto 1350/2026, publicado hoy en el Boletín Oficial. De esta manera, se prevé una inversión financiada íntegramente por la empresa que resulte adjudicataria, sin desembolsos de fondos públicos para ejecutar las obras.

El proyecto fue presentado por un grupo integrado por Empresa General Urquiza SRL, Servicios Logísticos Integrados SRL y Da Fré Obras Civiles SA. La concesión tendría un plazo inicial de 20 años, con posibilidad de extenderse por otros cinco.

Qué obras contempla el proyecto

El plan en torno al predio de 94 hectáreas incluye la recuperación de sectores operativos, repavimentación de calzadas, renovación de iluminación y señalización y mejoras en los sistemas de seguridad. También se proyecta actualizar los equipos de pesaje e incorporar tecnología para inspeccionar cargas sin necesidad de abrir los vehículos.

Además, contempla ampliar los servicios destinados a los transportistas mediante las instalaciones de alojamiento y la construcción de espacios comerciales, una estación de servicio, un taller mecánico y un lavadero. Entre las propuestas también figuran una Unidad de Pronta Atención, transporte interno y la relocalización de la terminal de ómnibus.

En materia energética, el proyecto incorpora un parque solar fotovoltaico con una capacidad inicial de un megavatio. El sistema abastecería parte de la demanda eléctrica del complejo y podría entregar excedentes a la red.

Cómo se definirá la concesión

La declaración de interés público no significa que el grupo promotor haya obtenido la concesión. El Gobierno deberá convocar a una licitación pública para determinar las condiciones definitivas de participación y contratación.

La Jefatura de Gabinete tendrá a su cargo la elaboración de los pliegos y el procedimiento de selección, con intervención previa del Ministerio de Economía. Es así cómo se establecerán las condiciones de inversión, mantenimiento, fiscalización y funcionamiento del complejo.

La iniciativa avanzó luego de una convocatoria realizada en 2024, en la que se recibieron ocho propuestas. Siete fueron descartadas durante la evaluación de admisibilidad y la restante continuó el análisis técnico y económico.