Más de seis millones de personas se movilizaron para ver al Papa en Argentina

El Gobierno informó este miércoles que más de seis millones de argentinos participaron de las distintas actividades que encabezó el papa León XIV durante su visita al país. El vocero presidencial, Adrián Ravier, destacó la convocatoria y aseguró que se trató de “una de las mayores movilizaciones de la historia”.

La cifra fue difundida al finalizar la gira del Sumo Pontífice por la Argentina, que incluyó encuentros con autoridades nacionales, dirigentes políticos, representantes de distintos sectores sociales y multitudinarias celebraciones religiosas.

“En total, más de seis millones de argentinos participaron de los distintos encuentros. Fue una de las mayores movilizaciones de la historia y se desarrolló en un clima de paz, orden y concordia”, señalaron desde el Gobierno.

En ese sentido, el Ejecutivo atribuyó el desarrollo de las actividades sin incidentes de gravedad al comportamiento de los asistentes y al despliegue de las fuerzas de seguridad.

Los mensajes de León XIV que destacó el Gobierno

A su vez, el vocero presidencial remarcó que, tal como aseguraron Javier Milei y el canciller Pablo Quirno, “el mensaje del Santo Padre es universal e interpela a toda la sociedad” y enfatizó que “no debe utilizarse para alimentar disputas políticas locales”.

En ese sentido, Ravier dijo que el Ejecutivo recibió las palabras de León XIV “con respeto y gratitud por su visita” y recordó que “el Santo Padre pidió que evitemos dividir”. Además, el portavoz sostuvo que el Gobierno “comparte el compromiso de construir una sociedad mejor y resolver las falencias estructurales que la Argentina arrastra desde hace décadas”.

Así, Ravier enumeró una serie de puntos que planteó como “coincidencias” entre el Santo Padre y el Gobierno, como la defensa de la vida desde la concepción, la familia como célula básica de la sociedad, el valor del trabajo y el esfuerzo, la iniciativa privada, la lucha contra el crimen organizado, la necesidad de limitar el poder político, el rechazo a la corrupción y la idea de gobernar para todos.

“En concreto, este concepto de que la economía debe estar al servicio de las personas y no al revés. Nosotros pensamos que todo lo que ha hecho el gobierno de Javier Milei es poner la economía al servicio de las personas. El equilibrio fiscal, equilibrio monetario y cambiario, parecen términos técnicos pero estamos haciendo que baje la inflación, un flagelo que golpea a los más necesitados”, subrayó.

Con ese argumento, Ravier rechazó que exista una contradicción entre la doctrina social de la iglesia y la economía de mercado. “Se ha hablado en los medios de un Papa peronista, que la doctrina social de la iglesia es compatible con las ideas socialistas. No lo vemos de esa manera”, dijo.

Por eso, el portavoz citó a una serie de académicos “interesados en las ideas de la libertad” que se han ocupado como católicos de vincular esos principios, entre los que incluyó al español Jesús Huerta de Soto, el argentino Alberto Benegas Lynch Hijo, y el estadounidense Robert Sirico.

“Pensar que las ideas católicas solo son compatibles con las ideas socialistas. No lo vemos de esa manera. Creemos que las ideas de la libertad son compatibles con las ideas católicas. El papa León XIV habló en favor de la iniciativa privada, habló en favor del empresario que arriesga capital para tratar de generar puestos de trabajo, puso en valor el trabajo. Son mensajes que también nos dejó la visita del papa León XIV y vale la pena rescatarlos”, finalizó.

TN