El Papa León XIV llevó esperanza a la cárcel de Devoto: "Una pequeña luz sigue brillando"

Este miércoles se desarrolla la última jornada de la visita del Papa León XIV con una agenda que culminará con su vuelo hacia su último destino que es Perú.

El sumo pomtífice visita el penal de Devoto y encabeza una masiva celebración eucarística en la Basílica de Luján. Por la tarde participará de la ceremonia oficial en Ezeiza y partirá hacia Lima.

Visita carcelaria y misa central en Luján

El tramo inicial y central de la despedida contempla gestos pastorales de alto voltaje social.

Para las 8 de este miércoles, el Papa realizó una recorrida institucional y dejó un mensaje espiritual en el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires.

El Papa fue recibido en la puerta del penal por la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, quien estuvo acompañada del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y al jefe del Servicio Penitenciario, Prefecto General Fernando Martínez.

“Esta situación actual por la que atraviesan es también un momento particular para poder reiniciar sus vidas”, afirmó el Pontífice, tras haber escuchado los testimonios de Cristian, Maximiliano y Reinaldo, tres de los internos que se encuentran alojados en la última prisión federal ubicada en la Ciudad de Buenos Aires.

León XIV planteó que quienes están privados de su libertad no debían cancelar la posibilidad de un cambio. “Aun cuando el ser humano se deshumaniza y provoca tragedias, una pequeña luz sigue brillando”, sostuvo y señaló que esa luz puede reavivarse mediante la conversión y la reconciliación.

Finalizado el evento, la comitiva papal se desplaza hacia Luján, donde a partir de las 10 encabezará la Solemne Santa Misa frente a la Plaza de la Basílica de Nuestra Señora de Luján ante una multitudinaria congregación de fieles.

Cierre de gira y partida internacional

Las actividades protocolares finales se desarrollarán en la terminal aeroportuaria internacional.

Tras la actividad en Luján, la comitiva papal se desplazará nuevamente. Para las 13:30 está programado el acto oficial de despedida al sumo pontífice en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, en Ezeiza.

Finalmente, para las 14, León XIV despegará a bordo de la aeronave papal desde Ezeiza con destino final en la ciudad de Lima, Perú.