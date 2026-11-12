Denunció ser víctima de trata pero se descubrió que era buscada por Interpol

Una mujer de nacionalidad paraguaya que denunció ser víctima de trata de personas en Misiones quedó detenida después de que las autoridades descubrieran que tenía un pedido de captura nacional e internacional por su presunta participación en el asesinato de Magalí Yael Levy, ocurrido en marzo de 2025 en el barrio porteño de Recoleta.

La detenida fue identificada como Elcira Giménez González, quien había trabajado como empleada doméstica de la víctima. Su identidad fue confirmada mediante pericias dactiloscópicas y consultas con organismos migratorios.

El episodio comenzó el lunes 9 de noviembre, cuando efectivos de Gendarmería Nacional interceptaron un vehículo en un control realizado en el ingreso a Puerto Alcázar. En el automóvil viajaban tres ciudadanos paraguayos y un hombre de nacionalidad china. Durante la inspección, los efectivos detectaron que una de las mujeres y el ciudadano asiático no podían acreditar su ingreso regular a la Argentina.

Mientras era trasladada hacia el puente internacional San Roque González de Santa Cruz, la mujer manifestó que había sido víctima de trata y que había sufrido abusos sexuales en Paraguay.

A partir de su declaración, la Fiscalía Federal de Posadas dispuso la intervención de la Dirección Trata de Personas. También participaron la Policía de Misiones y el Ministerio de Derechos Humanos, que activaron los mecanismos de asistencia y protección. La mujer fue alojada inicialmente en una casa refugio.

Sin embargo, las investigaciones para establecer su identidad dieron un giro al caso. Las huellas dactilares y las consultas migratorias permitieron confirmar que era buscada por Interpol por su presunta vinculación con el homicidio de Levy.

Actualmente, permanece bajo resguardo en el Escuadrón 50 de Gendarmería Nacional, mientras avanzan las actuaciones judiciales con intervención de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales Misiones.

El crimen de Magalí Yael Levy en Recoleta

El asesinato ocurrió el 7 de marzo de 2025, en un departamento ubicado en la calle Sánchez de Bustamante al 1200. Magalí, de 28 años, fue encontrada sin vida por su esposo, después de que no fuera a retirar a sus hijos del colegio.

La autopsia determinó que murió por asfixia. Su cuerpo estaba atado de pies y manos y, además, los investigadores constataron que habían robado una caja fuerte y su teléfono celular.

Las cámaras de seguridad del edificio registraron el ingreso de una mujer vestida como empleada doméstica y de un hombre horas antes del asesinato. La principal hipótesis judicial sostiene que Giménez González habría facilitado la entrada de su cómplice al departamento.

En el marco de la causa también fue detenido en Paraguay su hermano, Iván Giménez González, mientras que otro hombre, identificado como Osmar A., quedó vinculado a la investigación por su presunta participación en el ocultamiento de elementos relacionados con el robo.

TN