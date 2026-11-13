Detuvieron a una pareja por la fuga del terrorista italiano

Un hombre de nacionalidad uruguaya y su mujer salvadoreña fueron detenidos por su presunta colaboración en la fuga del italiano Leonardo Bertulazzi (74), quien escapó de su departamento de Monserrat a lo "hombre araña", tras bajar cinco pisos con un arnés y evadir a la custodia que lo vigilaba en el marco del pedido de extradición que tenía por pertenecer a la agrupación terrorista Brigadas Rojas.



Se trata de Marcos Enrique González Rodríguez y Ethel Villalta de Rodríguez, quienes cayeron presos la tarde de este jueves en el paso fronterizo que une la ciudad entrerriana de Gualeguaychú con Fray Bentos, en Uruguay.



"Los detenidos son un uruguayo y su pareja salvadoreña. Militantes de izquierda quienes tenían mucha relación con el fugado. Se cree que podrían haber ayudado en la logística previa a la fuga. Habrían tenido mucho contacto en los días previos", dijo a un investigador a la prensa metropolitana.



Que la mujer sospechosa sea oriunda de El Salvador no es casual, ya que Bertulazzi y su esposa vivieron en ese país durante muchos años antes de instalarse en Argentina.



La Dirección Nacional de Migraciones fue alertada sobre estos dos apellidos vinculados a Bertulazzi. De esta manera, cuando intentaban pasar a Uruguay fueron requisados por orden de la jueza federal María Servini.



Las detenciones estuvieron a cargo de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) de Gualeguaychú de la Policía Federal. En el procedimiento se les secuestraron varios elementos de interés para la causa.



Entre sus pertenencias de electrónica tenían seis celulares, dos computadoras, ocho pendrives y cinco discos extraíbles.



También fueron sorprendidos con 8 documentos a nombre de Rodríguez González y otros 10 con el apellido de la mujer. Además contaban con cinco tarjetas bancarias.



La pareja se movilizaba en un auto Suzuki Dzire con chapa patente de Uruguay y tenían en efectivo 3.440 dólares, 279 mil pesos argentinos, 5.500 pesos uruguayos, 100 coronas suecas, 120 pesos mexicanos, 160 guatemaltecos y 90 euros.

Qué se descubrió

Una vez finalizadas las requisas se solicitó la colaboración del Departamento Técnico de Cibercrimen de la PFA, que de manera remota realizaron un triage de los elementos electrónicos secuestrados a la pareja.



Un dato importante para la investigación surgió de uno de los celulares incautados a la mujer. Tenía instalado una red de mensajería llamada Signal, cuya característica es la privacidad y la seguridad en las conversaciones.



En la aplicación, en la que se puede entablar conversaciones con varias personas a la vez, Villalta de Rodríguez tenía un grupo identificado con el nombre "BLA" y que estaba conformado por 17 personas, entre ellas una agendada como "Leonardo".



En las conversaciones que se pudieron extraer en un primer análisis se observó que hacían referencia a la extradición de Bertulazzi.