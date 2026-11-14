Javier Milei habló de la reelección: “El objetivo es llegar al 2031"

El presidente Javier Milei volvió a mencionar que buscará la reelección el año que viene. El mandatario participó este sábado de La Noche de los Museos con la inauguración de una exposición dedicada a Manuel Belgrano.

La actividad se desarrolló en el Museo de la Casa Rosada y es la primera vez que Milei se involucra activamente en esta jornada cultural desde que llegó al Gobierno en 2023.

“Belgrano fue el primer economista moderno y liberal de estas tierras”, dijo el presidente y luego agregó: “Era un impulsor del concepto del derecho natural, lo que para nosotros es la piedra fundacional de occidente”.

Tras esto, Milei habló del futuro político: “Estoy yendo por la reelección. El objetivo para 2031 es comercializar con el 90% del planeta”.

“Hemos decidido retomar el sendero que nos marcó nuestro prócer. Hicimos una mejora de Adam Smith, pero esa mejora ya estaba en Belgrano”, subrayó.

“El compromiso irrestricto con la libertad es lo que alguna vez nos hizo grande y es lo que nos volverá a hacer grandes nuevamente”, afirmó Milei y cerró con un “viva la Patria”, en lugar del característico “viva la libertad, carajo”.



