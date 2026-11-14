Ordenan recalcular jubilación

La Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social declaró inconstitucional la fórmula de movilidad jubilatoria de la Ley 27.609 que fue sancionada durante el gobierno de Alberto Fernández.



El tribunal analizó una demanda particular contra ANSES y concluyó que ese mecanismo de cálculo provocó una pérdida de poder adquisitivo del 46,83%. En consecuencia, ordenó recalcular el haber del danmificado y pagar las diferencias que surjan de la liquidación.



El fallo, firmado por los jueces Nora Carmen Dorado y Juan Alberto Fantini Albarenque, comparó el resultado acumulado de ambos esquemas y determinó que, con el índice cuestionado, las prestaciones aumentaron un 553,55% entre marzo de 2021 y marzo de 2024, mientras que con el parámetro basado en la variación de precios habría alcanzado 1.129,07%.



La Cámara de Seguridad Social indicó que la fórmula prevista en la Ley 27.426 equivale a 70% de inflación y 30% de evolución salarial medida por la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables. Desde entonces, el cálculo deberá enlazarse con el régimen de actualización mensual dispuesto por el Decreto 274/2024.



Esta sentencia no define que ANSES deba ajustar automáticamente los haberes de todos los jubilados, pero abre un camino para aquellos que promuevan su propio reclamo judicial. Asimismo, el futuro de esta decisión dependerá del criterio que apliquen los tribunales superiores, en el caso de una apelación.



El abogado previsionalista Adrián Trocoli precisó que el demandante de esta causa ya había ganado otro juicio al ANSES, cuando reclamó que el haber inicial había estado mal calculado al incorporarse al régimen.