Milei habló con el nuevo presidente de Paraguay: "Tiene en nosotros un aliado”

Javier Milei mantuvo una conversación con Pedro Alliana, quien asumió la presidencia de la República del Paraguay. Durante el diálogo, Milei le deseó éxitos en su gestión y le transmitió el afecto y apoyo de la Argentina para este nuevo ciclo.

El presidente argentino resaltó que Argentina y Paraguay son países hermanos, unidos por una historia común y profundos lazos de amistad. Además, subrayó la vocación compartida por la defensa de las ideas de la libertad.

Compromiso de profundizar la agenda bilateral



Milei reafirmó el compromiso de seguir profundizando la agenda bilateral entre ambos países. El objetivo es fortalecer la cooperación política, económica y comercial, y trabajar juntos para generar nuevas oportunidades de crecimiento y desarrollo.

El mandatario argentino aseguró que la Argentina será un socio, aliado y amigo para Paraguay en esta etapa.

Apoyo argentino a la gestión de Alliana



En su mensaje, Milei expresó su deseo de que la gestión de Alliana beneficie al pueblo paraguayo y reiteró el respaldo argentino. "Presidente, cuente con la Argentina", afirmó, marcando la intención de acompañar a Paraguay en los desafíos que vienen.





TN