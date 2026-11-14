Causa Vialidad: rechazaron los recursos de Máximo y Florencia Kirchner contra el decomiso

La Cámara Federal de Casación Penal rechazó por unanimidad los recursos extraordinarios presentados por Máximo y Florencia Kirchner, junto con las sociedades Hotesur y Los Sauces, para intentar frenar el decomiso de bienes en el marco de la causa Vialidad. Con esta decisión, el tribunal cerró la posibilidad de que esos planteos lleguen a la Corte Suprema por esta vía.

La resolución fue tomada por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, quienes consideraron que los recurrentes no lograron demostrar que los recurrentes no lograron demostrar que la decisión cuestionada les provocara un perjuicio irreparable ni que pusiera fin al proceso.





Los hijos de la expresidenta habían solicitado suspender la ejecución patrimonial y las medidas cautelares hasta que la Corte resolviera una queja pendiente. Por su parte, Hotesur y Los Sauces reclamaban intervenir en el procedimiento para defender sus propiedades, entre ellas 13 inmuebles que permanecen embargados.

El fallo se enmarca en la ejecución de la condena contra Cristina Kirchner, cuya sentencia quedó firme el 10 de junio de 2025. La expresidenta fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. El monto actualizado del decomiso asciende a $684.990 millones. Pese al rechazo de los recursos, las defensas todavía pueden acudir directamente en queja ante la Corte Suprema.

TN