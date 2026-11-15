A nueve años de la tragedia del submarino ARA San Juan

Este domingo se cumplen nueve años del hundimiento del submarino ARA San Juan, que desapareció en el Atlántico Sur con 44 tripulantes a bordo. El hecho, ocurrido el 15 de noviembre de 2017, derivó en un juicio oral que concluyó el 8 de julio de 2026 ante el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz, con la condena a tres años de prisión de ejecución condicional del excomandante de la Fuerza de Submarinos, Claudio Javier Villamide, y la absolución de los otros tres acusados.

El tribunal, integrado por Mario Reynaldi, Enrique Baronet y Luis Giménez, con Guillermo Quadrini como suplente, encontró a Villamide penalmente responsable de incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso ideal con estrago culposo agravado por el resultado muerte. Además de la pena en suspenso, le impuso inhabilitación especial para ejercer cargos públicos y reglas de conducta.

Fueron absueltos por unanimidad el contralmirante Luis Enrique López Mazzeo, el excapitán de navío Héctor Aníbal Alonso y el excapitán de fragata Hugo Miguel Correa.

Durante el debate se incorporaron testimonios de familiares. En una audiencia de junio, Susana Vizcarra, esposa del Suboficial Primero Walter Germán Real, declaró: “Ellos no salieron a morir, salieron a trabajar”. Relató que su esposo le había dicho que “había que figurar que navegaban” y que la unidad no se encontraba en condiciones óptimas.

Esther Rojas, madre del Cabo Principal Luis Alberto Niz, sostuvo que a su hijo “le arrebataron la vida cuando mandaron a navegar un submarino que no estaba en condiciones”. Lucía Zunda Meoqui, hermana del Teniente de Fragata Adrián Zunda Meoqui, pidió que la Armada acepte los errores y aprenda a pedir disculpas.

Jésica Gopar, viuda del Cabo Principal Fernando Gabriel Santilli, describió las secuelas que la pérdida dejó en las familias. “No es solo la pérdida de un familiar, es la vida que se te rompe”, expresó entre lágrimas. Reclamó una explicación definitiva sobre lo ocurrido y cuestionó el accionar de la Armada en los años posteriores al hundimiento.

El informe que alertó sobre la tragedia

Durante el proceso judicial, también se incorporó el acta de la reunión del Consejo Asesor del Arma Submarina del 30 de abril de 2017 en Mar del Plata. En ese encuentro, el entonces comandante del ARA San Juan, Pedro Martín Fernández, informó sobre fallas detectadas tras la reparación de media vida: inconvenientes en el sistema de refrigeración de agua de mar, pérdidas hidráulicas, filtraciones de aire, detectores de gases fuera de servicio, fallas en sensores, ruidos en la línea de eje y filtraciones entre un tanque de combustible y un tanque de baterías.

El submarino acumulaba 39 meses sin el mantenimiento previsto. Aunque se consignó capacidad operativa bajo restricciones (profundidad máxima de 100 metros), el Consejo recomendó tramitar de manera “imperiosa” el ingreso a dique seco durante el primer semestre de 2018.

La reunión estuvo encabezada por el entonces inspector del Arma Submarina, Gabriel Attis, y contó con la participación de comandantes de las principales unidades y altos mandos. El acta fue firmada por 14 capitanes de navío.

Los restos del submarino fueron localizados en noviembre de 2018, a unos 900 metros de profundidad. A nueve años del hundimiento, el proceso judicial de primera instancia finalizó con una única condena de ejecución condicional y tres absoluciones, mientras las querellas avanzan con recursos de apelación.

TN