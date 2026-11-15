Encontraron muerto a un violinista en Santiago del Estero: investigan una denuncia previa

Un reconocido violinista de 73 años fue encontrado muerto en su casa de Termas de Río Hondo, Santiago del Estero, en un caso que es investigado por la Justicia. Se trata de Manuel Alberto Sánchez, conocido como “Chala”, quien había denunciado una agresión física horas antes de ser hallado sin vida.

El episodio comenzó durante la madrugada del sábado, cuando el músico fue trasladado en ambulancia al Centro Integral de Salud (CIS) de Termas con lesiones en el rostro y las piernas. Según su declaración ante la Policía, había estado consumiendo bebidas alcohólicas en su vivienda junto a una mujer de 33 años, identificada como Dalma Judith Orellana, quien presuntamente lo atacó a golpes.

Los profesionales médicos constataron que presentaba escoriaciones y politraumatismos. Después de permanecer en observación y recibir atención, recuperó la lucidez y recibió el alta durante la mañana.

Lo encontraron sin vida en su vivienda

Sánchez vivía solo en una casa ubicada en la esquina de avenida Néstor Kirchner y San Martín, en el barrio Herrera El Alto. Alrededor del mediodía, su hija pasó a visitarlo y le llevó comida. Sin embargo, cuando regresó después de las 20, lo encontró sin signos vitales.

Tras el hallazgo, intervino la Policía junto al fiscal Gustavo Montenegro y personal de la División Criminalística, que realizó las primeras pericias en el domicilio. En la inspección inicial no detectaron heridas de arma de fuego, aunque todavía no se estableció la causa del fallecimiento.

El fiscal ordenó una autopsia para determinar qué provocó la muerte y establecer si existe alguna relación con las lesiones que el hombre había denunciado horas antes. También dispuso el secuestro de elementos de interés y la toma de testimonios a vecinos.

Una mujer quedó detenida

Dalma Judith Orellana, de 33 años, fue detenida luego de la denuncia por lesiones presentada por el músico. Según la información publicada, la mujer fue localizada por la Policía en un edificio abandonado.

La sospechosa cuenta con antecedentes penales y había estado detenida en septiembre por un episodio ocurrido en un supermercado.

La investigación continúa para reconstruir las últimas horas de vida del violinista y determinar si la agresión denunciada tiene vinculación con su fallecimiento. Por el momento, la causa de muerte permanece bajo investigación y se esperan los resultados de la autopsia.

TN