La emergencia hídrica en Chaco mantiene a 12 localidades bajo distintos niveles de alerta y, según el último relevamiento, son 2.047 las personas evacuadas. La situación más crítica continúa en Barranqueras, Isla del Cerrito y Puerto Vilelas, que permanecen bajo el nivel rojo.

Otras tres localidades están en nivel naranja: Basail, Colonia Benítez y Resistencia. En cambio, la situación en General Vedia, La Leonesa, Las Palmas, Margarita Belén, Puerto Bermejo y Puerto Eva Perón se mantiene bajo el nivel amarilla.

Y es Puerto Vilelas la zona con mayor cantidad de personas afectadas: hay 657 evacuados, que conforman 188 hogares.

Asimismo, la zona de San Pedro Pescador mantiene 415 evacuados, en una situación similar a Barranqueras, donde 253 personas fueron desplazadas.

La situación del Paraná

En este contexto, el Paraná continúa con una tendencia de descenso. Según el último reporte de la Administración Provincial del Agua (APA), el río marcó 6,23 metros, es decir, 26 centímetros menos que ayer. Aun así, los municipios mantienen las alertas ante la creciente extraordinaria.



