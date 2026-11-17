El consumo de carne vacuna es el peor de la historia. Según datos de la Cámara de Industria y Comercio de la Carne (Ciccra) el promedio en octubre fue de 44,5 kilos, es decir 5,6 kilos menos que hace 12 meses: un 11% menos. En 2023 los argentinos comieron 53,9 kilos cada uno. En los últimos años aumentó muy fuertemente la ingesta de pollo y cerdo.

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Si bien el consumo de carne vacuna viene en caída desde hace décadas —a mediados de los 70 era de 80 kilos— debido a una mayor conciencia en cuanto a la salud, desde 2023 el descenso es muy marcado: de 53,9 kilos por año a 44,5. La carne de vaca que se deja de comer se compensa con pollo y cerdo, mucho más económicos que la opción vacuna, además del récord en la ingesta de huevos que coloca a Argentina primera en el ranking mundial.

De hecho, este año se da una particularidad que es que es la primera vez en la historia que los argentinos comen más pollo (unos 47 kilos) que carne de vaca. En cuanto al cerdo llegó a los 20 kilos y se triplicó en las últimas dos décadas. Mientras un kilo de carne vacuna ronda los 20 mil pesos, la variante porcina se puede conseguir por la mitad. En el último tiempo incluso se hicieron muy populares las milanesas de cerdo, compitiendo con las clásicas de pollo y carne de vaca.

Al mismo tiempo que el consumo interno se desploma, en los primeros 10 meses del año se exportó un 7% más que en el mismo período de 2025. El crecimiento del porcentaje de la producción total que se vende en el exterior ha sido una constante en estos 3 años y se rompió el récord histórico en varias ocasiones. Estos últimos meses las ventas se vieron motorizadas por el acuerdo con Estados Unidos, que aumenta de 20 a 100 mil toneladas el cupo que ingresa a ese país sin aranceles.

Si bien en los últimos 12 meses el precio promedio de la carne vacuna tuvo incrementos de 44,5%, muy por arriba del resto de la economía, también es cierto que el incremento promedio desde la asunción de Milei está en línea o apenas por encima de la inflación general. Más que el precio mismo de la carne, el problema radica en que ante los fuertes aumentos en los servicios regulados —tarifas de energía, telefonía e internet y prepagas— a los hogares les queda poco resto de consumo luego de asumir esos costos fijos.

Otro problema más estructural y que trasciende a este Gobierno es que la cantidad de cabezas de ganado que faena Argentina está estancada y en algunos casos, incluso a la baja desde hace años. Esa menor producción, combinada con un aumento de la población y el incremento de las exportaciones, también genera un aumento del precio al haber menos oferta.

Página 12