La posibilidad de fraccionar las vacaciones y tomarlas en distintos momentos del año es uno de los cambios que introduce la reforma laboral en Argentina. La nueva normativa modifica el régimen de descanso anual y ofrece más alternativas para acordar cuándo y cómo utilizar esos días, aunque mantiene las condiciones básicas que protegen el derecho de los trabajadores.

Uno de los principales cambios es que ahora el empleador y el trabajador pueden acordar dividir las vacaciones en diferentes períodos, siempre que cada uno tenga una duración mínima de siete días corridos. De esta manera, una persona que tiene 28 días de vacaciones, por ejemplo, podría tomarse 14 días en verano y distribuir los 14 restantes en otros dos períodos de siete días.

También se habilita la posibilidad de acordar vacaciones fuera del período habitual, que se extiende del 1° de octubre al 30 de abril del año siguiente. Esto permite contemplar distintas necesidades personales y familiares, así como las particularidades de cada actividad y organización.

“Uno de los aspectos más importantes de esta modificación es que permite una mayor flexibilidad para organizar el descanso anual. Sin embargo, es fundamental aclarar que el fraccionamiento y la elección de períodos fuera de la temporada tradicional deben acordarse entre el empleador y el trabajador. No se trata de una decisión que pueda tomar unilateralmente la empresa”, explica Alejandra Guzmán, Gerente de Legales de Grupo Gestión.

Otro aspecto que se modifica es el plazo de aviso de las vacaciones. La normativa establece que el empleador debe comunicar por escrito la fecha de inicio con una anticipación mínima de 30 días, en lugar de los 45 días que se exigían anteriormente. Los convenios colectivos pueden establecer mecanismos diferentes.

¿Cuántos días de vacaciones corresponden según la antigüedad?

La reforma laboral no modifica la cantidad de días de descanso anual que establece la Ley de Contrato de Trabajo. El período continúa dependiendo de la antigüedad del trabajador al 31 de diciembre del año al que corresponden las vacaciones:

Hasta 5 años de antigüedad: 14 días corridos.

Más de 5 y hasta 10 años: 21 días corridos.

Más de 10 y hasta 20 años: 28 días corridos.

Más de 20 años: 35 días corridos.

También se mantiene una condición importante para la organización de las licencias: cuando las vacaciones no se otorgan simultáneamente a todo el personal, cada trabajador debe poder disfrutarlas durante la temporada de verano al menos una vez cada tres años.

“Es importante que las empresas conozcan estas diferencias para evitar interpretaciones incorrectas de la reforma. La posibilidad de dividir las vacaciones no reduce la cantidad de días que corresponden por ley ni elimina el derecho al descanso anual”, señala Guzmán.

Para las organizaciones, los cambios representan la necesidad de revisar cómo planifican y administran las licencias. La posibilidad de distribuir las vacaciones durante distintos momentos del año puede facilitar la cobertura de puestos, especialmente en actividades con temporadas de mayor demanda, pero requiere anticipación y coordinación con los equipos.

En este sentido, resulta conveniente actualizar los procedimientos internos, definir cómo se documentarán los acuerdos y verificar las condiciones particulares de cada convenio colectivo de trabajo.

Enfermedad durante las vacaciones ¿Qué hacer?

Otra novedad que incorpora la reforma se refiere a lo que ocurre cuando el trabajador se enferma durante sus vacaciones. Si la enfermedad se informa en tiempo y le permite al empleador ejercer el control correspondiente, el trabajador debe reincorporarse al terminar el período de vacaciones que estaba previsto originalmente. Si al finalizar ese período continúa imposibilitado de trabajar, se reincorpora una vez concluida la licencia por enfermedad que establece la ley. En ambos casos, los días de vacaciones que no pudo disfrutar no se pierden: deben reprogramarse respetando las mismas reglas del régimen, como el aviso previo por escrito y la duración mínima de los tramos.

“Este punto es clave para las áreas de Recursos Humanos. Para que el trabajador conserve los días no gozados, la enfermedad tiene que comunicarse en tiempo y la empresa tiene que poder controlarla. Por eso es importante que los procedimientos internos establezcan con claridad cómo y cuándo debe informarse”.

La reforma introduce nuevas alternativas para organizar las vacaciones, pero mantiene un principio central: el descanso anual es un derecho del trabajador. Conocer las nuevas disposiciones y aplicarlas correctamente será clave para que empresas y colaboradores puedan aprovechar la flexibilidad que ofrece el nuevo régimen.