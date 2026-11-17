Luego de visitar Sudamérica, el papa León XIV hizo un balance de la gira y contó detalles de sus encuentros con el presidente Javier Milei. “Hablamos del respeto por el ser humano y lo animé a tomar más en consideración a los más necesitados dentro de la sociedad”, dijo el Sumo Pontífice.

Y es que tras dejar Perú, el papa reflexionó sobre el viaje y dio una conferencia de prensa a bordo del avión que lo trasladaba de regreso a Roma. Participaron los periodistas acreditados para acompañar su gira por Sudamérica.

La valoración de León XIV sobre Milei

“Hablamos de cuestiones de economía, algunas de las dificultades que el país está atravesando desde que él asumió”, explicó León XIV. Del mismo modo, destacó que ambos coinciden en “la mutua comprensión sobre el valor de la vida y el ser humano en todas sus etapas”.

“Había una apertura en él a escuchar este mensaje y, entonces, yo creo que en ese sentido ha sido algo muy positivo”, aseguró el jefe de la Iglesia sobre Javier Milei.

Luego, aclaró: “El mensaje que quiero llevar no es político y, aunque hay algunos que tratan de forzarme hacia derecha, izquierda, crítica o no crítica, yo hablo de la Magnifica Humanitas”.

En esa línea, León XIV también le pidió a los medios de comunicación que ayuden a superar la polarización en la sociedad: “Yo personalmente creo en el mensaje de construir puentes, de buscar la reconciliación, pues podemos descubrir de nuevo que hay elementos en la humanidad que son mucho más grandes y mucho más profundos que las cosas que nos causan tantas veces esa división y odio”.

Con información de TN.