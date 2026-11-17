En la Casa Rosada confían en que lograrán avanzar con la reforma electoral. Según sus cálculos, cuentan con las voluntades necesarias para conseguir este martes el dictamen de comisión y llevar el proyecto al recinto. El último borrador no solo contempla la suspensión de las Paso para las elecciones de 2027, sino que, además, incluye el mecanismo conocido como “listas colectoras” y la creación de un Registro Público de Ficha Limpia. En la oposición saben que la aprobación del dictamen no dependerá de ellos, pero siguen con atención los movimientos del PRO y de la propia Patricia Bullrich junto a sus alfiles legislativos.

Con el mecanismo de las colectoras, distintos partidos políticos podrían competir entre sí con sus propios candidatos a diputados y senadores y, al mismo tiempo, apoyar a un mismo postulante presidencial. Es decir, llevar listas diferentes para los cargos legislativos, pero compartir un único postulante a presidente. Esa modalidad habría sido incorporada al texto a pedido de un grupo de gobernadores que planteó esa condición a la Casa Rosada para acompañar la suspensión de las primarias con la que está obsesionada Karina Milei.

En el borrador de la reforma que circuló este lunes, el oficialismo establece que una misma fórmula presidencial podrá estar acompañada por hasta dos listas legislativas en cada distrito: una con la misma denominación de la agrupación política nacional y otra con un nombre diferente. Esta última no podrá adherir a otra candidatura presidencial.

La suspensión de las Paso, en tanto, favorecería al oficialismo, ya que evitaría la exposición de una división interna e impediría que la oposición sume fuerzas en una elección primaria y llegue robustecida a las generales.

Según la oposición, las modificaciones incorporadas al proyecto tendrán implicancias sobre la calidad democrática y la representación. En principio, advierten que “afectará la competencia efectiva y la inclusividad”. Argumentan que “el aumento drástico de requisitos de afiliación (0,5 por ciento distrital y 10 distritos a nivel nacional) generará una depuración necesaria contra estructuras fantasma, pero elevará barreras de entrada que dificultan la emergencia de nuevas fuerzas políticas sin financiamiento o infraestructura previa”.

Por otra parte, también ponen el ojo en la tensión entre la transparencia y “la captura privada”. Indican que “la prohibición de aportes anónimos y la bancarización obligatoria representarán un avance innegable en integridad electoral”, pero advierten que “elevar al 35 por ciento el límite de aporte privado individual abrirá la puerta a que un puñado de actores corporativos concentrados adquieran una influencia desproporcionada en el financiamiento de las campañas”.

En tercer lugar, respecto del arbitraje institucional y las internas, señalan que “la suspensión de las Paso trasladará el arbitraje de candidaturas desde la ciudadanía hacia las mesas de negociación y cúpulas partidarias”. Si bien reconocen que eso “favorece la cohesión interna en oficialismos con liderazgos consolidados”, también sostienen que incrementa “el riesgo de rupturas y litigiosidad en coaliciones opositoras sin mecanismos claros de resolución de disputas”.

El debate en el Senado

La discusión en la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara alta, donde el oficialismo buscará conseguir el dictamen para luego llevar la iniciativa al recinto, comenzará este martes a las 15. La convocatoria fue realizada por su presidente, Agustín Coto, por orden del jefe de Gabinete, Diego Santilli. “Viene bien. Paso a paso, pero se firmaría”, expresan desde su entorno.

La intención de la Casa Rosada es que el texto se trate en una sesión la próxima semana. No hay tiempo que perder porque el plazo para realizar este tipo de reformas vence el 31 de diciembre.

Más allá del optimismo que transmiten desde el Gobierno, no se sabe qué hará la presidenta del bloque de senadores, Patricia Bullrich. Uno de sus alfiles parlamentarios, el diputado Gerardo Milman, publicó un sugestivo mensaje el domingo en el que cuestionó la legalidad de las colectoras y llegó a sostener que eran inconstitucionales (ver aparte). Es un argumento que también defienden desde la oposición.

La interna eterna

Esas tensiones quedarán expuestas el mismo martes cuando, antes de la reunión de comisión, Bullrich, Karina Milei y el resto del círculo íntimo del Presidente se vean las caras en el encuentro de la mesa política, convocado para las 11 en las oficinas de Diego Santilli. La senadora estuvo corrida de las negociaciones y quienes se encargaron de hablar con los gobernadores fueron el jefe de Gabinete —que sigue oficiando como ministro del Interior— y los primos Menem, Martín y Eduardo “Lule”.

Algunos mandatarios provinciales, como Alfredo Cornejo, de Mendoza, y Juan Pablo Valdés, de Corrientes, estarían de acuerdo con el sistema de colectoras para competir en los próximos comicios mediante una alianza con la Casa Rosada. Es decir, acompañar la reelección de Milei sin arriesgar ni entregar sus propios candidatos a legisladores.

Por otra parte, la iniciativa crearía un Registro Público de Ficha Limpia que estaría bajo el control de la Cámara Nacional Electoral para facilitar “el control judicial y administrativo sobre la elegibilidad de los candidatos”. De ese modo, según sus impulsores, se buscará evitar la participación en las elecciones de personas con inhabilitaciones legales para asumir cargos públicos.

De todas formas, se estima que durante el debate en comisión de este martes a las 15 podrían introducirse nuevas modificaciones en la redacción para que el oficialismo consiga sumar más adhesiones.

Página 12