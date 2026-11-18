De acuerdo con el parte oficial difundido este miércoles, Chaco mantiene su cifra de evacuados en 2.047 personas.

Si bien los ríos Paraná y Paraguay registraron un descenso de 15 centímetros, doce localidades continúan bajo alerta hídrica.

Asistencia y distribución de personas evacuadas

El informe detalla el estado de los centros de contención y la asistencia brindada a las familias afectadas por la crecida.

Las autoridades contabilizan 2.047 personas evacuadas en 586 hogares, sin variaciones frente al relevamiento anterior.

En tanto que 164 personas (62 familias) permanencen en centros provinciales. El desglose demográfico incluye 60 niños, 98 adultos, 3 adultos mayores, además de personas con discapacidad.

El centro Kagiva, ubicado en Puerto Vilelas, aloja a 105 personas; Antequeras, de Colonia Benítez, a 32, y San Pedro Pescador a 27 personas. Actualmente hay 55 módulos ocupados, 182 disponibles y cuatro centros operativos abiertos.

Localidades bajo alerta y estado de los ríos

El monitoreo provincial abarca el seguimiento de doce comunas ribereñas y la medición de los cursos hídricos: