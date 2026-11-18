La Justicia previsional ordenó a la Anses que deje de descontarle el 20% de la pensión de privilegio que cobra Cristina Kirchner por el fallecimiento del expresidente Néstor Kirchner. La decisión implica que la exmandataria recibirá alrededor de $3,2 millones adicionales por mes.

La resolución fue firmada por la jueza Karina Alonso Candis, titular del Juzgado Federal de la Seguridad Social N° 1, quien intimó al organismo a dejar de aplicar la retención dentro de un plazo de diez días.

El descuento había sido dispuesto por la Anses para recuperar sumas que consideraba cobradas “de manera indebida” . Sin embargo, la magistrada entendió que la medida cautelar que ordenó restituir la pensión a la expresidenta no contemplaba esa deducción.

En agosto, cuando volvió a percibir el beneficio, el monto bruto de la pensión había sido de $16.090.877. De esa suma, la Anses le retuvo $3.218.175.

Ahora, además de dejar de aplicar ese descuento, el organismo deberá afrontar el reclamo por los pagos retroactivos que corresponden desde que quedó firme la cautelar, el 24 de abril.

La pensión había sido dada de baja en noviembre de 2024, después de que la Corte Suprema confirmara la condena de Cristina Kirchner en la causa Vialidad. En ese momento, el Gobierno dispuso quitarle las dos prestaciones de privilegio que percibía: una como expresidenta y otra como viuda de un exmandatario.

En febrero de este año, la Cámara Federal de la Seguridad Social ordenó restituir provisoriamente una de ellas, mientras se resuelve la discusión judicial de fondo.

La decisión todavía es cuestionada por la Anses y el Ministerio Público Fiscal, que presentaron recursos de queja ante la Corte Suprema.

TN