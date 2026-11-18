Una escuela agraria en un pequeño pueblo al norte de la provincia de Buenos Aires terminó destruida después del paso de un feroz temporal que afectó hace unos días la zona y alcanzó el sur de Santa Fe. Por el hecho, la institución sufrió destrozos en las instalaciones y más de 100 alumnos debieron ser evacuados.

El hecho se registró el pasado 13 de noviembre, cuando un frente de tormenta se generó en el centro del país y avanzó sobre la localidad bonaerense de Germania, un pueblo que apenas supera los 1.500 habitantes dentro del partido de General Pinto y se encuentra cerca del límite entre la provincia de Buenos Aires y Santa Fe. La tormenta no solo trajo lluvias, sino que también ráfagas de viento que arrasaron con todo a su paso, incluso la Escuela de Educación Secundaria Agraria (EESA) N° 1.

La EESA N° 1 fue el establecimiento más afectado por el temporal en toda la zona. Según indicó la directora del establecimiento, Mónica De Lorenzi, en declaraciones al medio Distrito Interior, el viento causó daños en la totalidad de las estructuras: tanto el edificio originario como las instalaciones recientemente inauguradas resultaron destruidos: silos, invernáculos, containers y gallineros quedaron reducidos a escombros.

Un impactante temporal destruyó una escuela agraria en una localidad bonaerense y más de 100 alumnos fueron evacuados

En el momento en que el fenómeno climático alcanzó la institución, 130 alumnos se encontraban en el predio. Todos fueron evacuados sin que se registraran heridos. Los estudiantes provenientes de Alberdi y de General Pinto fueron trasladados a sus hogares, mientras que el resto fue derivado a la escuela secundaria de la localidad.

La respuesta no tardó en llegar. En cuestión de horas, el predio ubicado a pocos kilómetros de la planta urbana de Germania concentró a representantes de distintos sectores: autoridades municipales, bomberos, personal de la cooperativa eléctrica, integrantes de la cooperadora escolar y funcionarios del área de Educación.

También se hizo presente Alexis Guerrera, vicepresidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires y ex intendente de General Pinto, quien se sumó a las tareas de recuperación.

A través de sus redes sociales, el dirigente señaló: “Luego del temporal que afectó a General Pinto, recorrí uno de los pueblos más afectados, Germania, para evaluar junto a trabajadores municipales los daños ocurridos en la Escuela Secundaria Agraria N° 1”.

Y añadió: “A la brevedad ya se van a iniciar las primeras reparaciones estructurales de los espacios afectados, con el objetivo de garantizar las condiciones necesarias para el regreso a clases. Gracias a todos y todas los que se acercaron a dar su apoyo y están pendientes de lo sucedido. Abrazo grande a nuestros vecinos y, especialmente, a la comunidad educativa de esta hermosa institución”.

El objetivo que se fijó desde un principio fue concreto: que los alumnos pudieran retomar las clases el lunes, aun en un contexto de emergencia y con condiciones precarias, pero dentro de un marco de seguridad. Cuando promediaba la tarde del domingo, ese objetivo parecía alcanzable.

El trabajo colectivo permitió despejar, limpiar y sanear los espacios. Cada persona que llegó puso el cuerpo en las tareas de remoción y recuperación, en función del regreso a las actividades educativas en un establecimiento cuya identidad está ligada al desarrollo de la educación agropecuaria y a la formación de habilidades para el sector rural. La cantidad de alumnos que elige esa institución crece de manera sostenida año a año.

La institución rural fue creada en 2021 tras 14 años de gestiones y mantenía una obra edilicia inconclusa

La situación no es la primera vez que Germania enfrenta las consecuencias de fenómenos climáticos de este tipo. Meses atrás, un evento similar dejó a los vecinos sin electricidad durante un período prolongado y provocó la voladura del techo de al menos un club de la localidad, entre otros daños.

La EESA N° 1 tiene, además, una historia institucional particular. Fue creada formalmente en 2021, tras 14 años de gestiones. En 2022 comenzó la construcción de un nuevo edificio, obra que al momento del temporal aún permanecía inconclusa. Ahora, además de reparar las aulas y los espacios de trabajo dañados, la escuela enfrenta un problema urgente en términos operativos: el viento destruyó reservas de forraje y cultivos destinados a producir alimento para los animales que forman parte del ciclo productivo de la institución, por lo que conseguir ese alimento se convierte en una necesidad inmediata.

Infobae