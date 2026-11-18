El presidente Javier Milei dejó varias definiciones políticas en medio de las negociaciones con la oposición por la reforma electoral y defendió a Patricia Bullrich. Destacó la visita del papa León XIV y reivindicó su gestión.

“Cómo la vamos a echar, es mi socia”, aseguró respecto de la polémica con la jefa de bloque de LLA en el Senado, Patricia Bullrich.

En la misma línea, negó que la senadora haya planteado diferencias por las restricciones presupuestarias. “Bullrich jamás habló de liberar la restricción de presupuesto”, aseguró.

Además, rechazó la posibilidad de una ruptura política con la exministra de Seguridad. “Creo que Bullrich no se va a ir”, remarcó.

En materia económica, Milei rechazó las versiones sobre una posible devaluación y las calificó como “una tontería”. El Presidente volvió a defender el rumbo de su gestión y reivindicó el liberalismo como modelo económico y político.

“El populismo nos destrozó en los últimos 100 años. Lo único que funcionó en Argentina y en el mundo es el liberalismo”, afirmó. En tanto, sostuvo que la disputa política con ese sector debe darse dentro de las reglas democráticas: “Al populismo hay que ganarle con las reglas de la libertad”.

“Cuando hablo de la moral como política de Estado reniego del relativismo moral, pero no de una manera tonta. No se me ocurre ir a la India y pedirles que coman vacas. Hay valores que no son negociables: no es negociable el derecho a la vida, no es negociable la libertad, no es negociable la propiedad. La base es el principio de no agresión”, aseguró Milei en diálogo con A24.

TN