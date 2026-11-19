La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, expresó nuevamente su solidaridad con Cristina Fernández de Kirchner. Desde Shenzhen, en China, donde se realiza la 33ª Reunión de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (Apec), dijo: “Siempre apoyamos a Cristina”.

En medio de una recorrida por la ciudad de Shenzhen, la jefa de Estado fue consultada sobre la situación judicial de la expresidenta argentina, que continúa con prisión domiciliaria en su departamento de San José 1111, y reiteró su acompañamiento. “Siempre apoyamos a Cristina”, dijo ante la consulta de la periodista Ángeles Cruz del diario La Jornada de su país.

No es la primera vez que la mandataria mexicana expresa su preocupación por la situación judicial de Cristina Fernández de Kirchner, ya lo había hecho en Barcelona, en abril de este año, cuando participó de la Cumbre Mundial de Movimientos Progresistas. En ese momento, posó con un cartel que llevaba la leyenda “Cristina Libre”. En ese momento, accedió a tomarse una foto con la imagen de CFK en uno de los pasillos de la cumbre mundial convocada por el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez.

Sheinbaum ya se había pronunciado sobre la condena y detención de Cristina Kirchner el año pasado durante las conferencias de prensa mañaneras. “Toda nuestra solidaridad con Cristina Kirchner”, había expresado la presidenta tras conocer el fallo de la Corte Suprema de Justicia, que la condenó a seis años de cárcel e inhabilitación política definitiva para ejercer cargos públicos y agregó que se trataba de “una cuestión política”.

La presidenta mexicana participa de la Cumbre de Apec. Durante su exposición ante los presidentes y presidentas de los países de Asia Pacífico que integran el organismo advirtió que “el desarrollo y prosperidad de una nación no puede darse a costa de la caída ni el estancamiento de otra”, y agregó que “debe haber cooperación para lograr la prosperidad compartida”.

Además, dijo que México “está demostrando que el camino puede ser distinto” y pidió un intercambio justo a nivel global. “En un mundo interconectado, la cooperación, el comercio, la inversión y el intercambio de conocimiento deben fortalecer las capacidades de todas las economías, de todas las naciones. El desarrollo alcanza su verdadera grandeza cuando se convierte en bienestar para todas y para todos”, agregó.

Página 12