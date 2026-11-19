En una maratónica sesión atravesada por un temario variopinto, el Senado convirtió por unanimidad en ley uno de los temas más sensibles para el Gobierno: el proyecto sobre discapacidad que regulariza el esquema de atención y prestaciones del sector. La propuesta, que surgió inicialmente como respuesta a la emergencia, adquirirá a partir de ahora carácter permanente.



Con 71 votos a favor y ninguno en contra, solo la ausencia de la senadora de Unión por la Patria, Anabel Fernández Sagasti, el proyecto, que ya había obtenido un respaldo casi unánime en Diputados, con 237 avales, quedó definitivamente sancionado en la tarde de este jueves.



“Estamos saliendo de una emergencia, a pocos días de diciembre y generando certeza”, destacó la jefa del bloque libertario en el Senado, minutos antes de la votación que ya se anticipaba de amplio consenso.



“Este es un paso estratégico que está realizando el Senado y que parte de un acuerdo de todos y de lo que siempre llamamos que son políticas de estado: el parche por una regla y la incertidumbre por la previsibilidad”, insistió la exministra pese a las resistencias dentro de la Casa Rosada en materia de esta iniciativa que sufrió varios traspiés legislativos y suscitó un reclamos en amplios sectores.



Tanto es así que Bullrich reconoció durante su discurso las dificultades que debieron atravesar las personas con discapacidad y sus familias en los últimos dos años. Si bien hizo referencia a la existencia de “certificados falsos”, en línea con uno de los argumentos más utilizados por el Ejecutivo, también admitió irregularidades en los procesos de otorgamiento de pensiones y en el sistema de auditorías, que obligaban a los beneficiarios a demostrar en reiteradas oportunidades su condición de discapacidad.



En relación con la ley, Bullrich señaló que uno de sus principales avances será garantizar la compatibilidad entre las pensiones por discapacidad y el trabajo registrado. “Nadie más va a tener que estar esperando para cobrar y ver reconocidos sus derechos”, celebró.



Durante la jornada, de un lado y del otro coincidieron en la urgencia de avanzar con la ley, aunque desde algunas bancadas opositoras arremetieron contra “la crueldad” del Gobierno por haber llegado a esta instancia, advirtieron que el debate está lejos de quedar saldado y que la iniciativa aún es “perfectible”.



A su vez, no fueron pocos los legisladores que citaron en sus discursos las palabras del papa León XIV durante su visita al Cottolengo Don Orione de Claypole. “El progreso de la patria se mide en la capacidad de acoger a las personas con discapacidad y necesidades diferentes”, fue una de las frases más repetidas durante el debate.



En alusión a ello, la senadora del PJ Ana Marks pidió que “no se transformen en palabras vacías”, mientras que el radical bonaerense Maximiliano Abad llamó a traducir el mensaje en acciones.