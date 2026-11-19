El juez federal de Lomas de Zamora, Juan Tomás Rodríguez Ponte, frenó los peritajes sobre dos videos en los que se ve a Jésica Cirio entre fajos de dólares termosellados, en el vestidor de la casa que compartía con su exmarido, el exintendente Martín Insaurralde.



La medida se tomó en la causa en la que se investiga a Insaurralde y a la propia Cirio por supuesto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. Llega mientras la fiscalía prepara un escrito para ampliar la acusación y para que, tres años después, se avance con la declaración indagatoria del exjefe comunal, de parte de su familia y de su exesposa, según dijeron fuentes judiciales.



Rodríguez Ponte aceptó un pedido de la defensa del exintendente y suspendió los peritajes hasta que la Cámara Federal de La Plata resuelva si los videos son válidos como prueba.



Las imágenes aportadas por la prensa y otro video entregado por la Fundación Apolo se están analizando para determinar si fueron alteradas con inteligencia artificial y si quien aparece es Cirio.



Un primer peritaje concluyó que un video aportado por el diario La Nación no tiene metadatos porque proviene de una copia compartida por WhatsApp. El de la Fundación Apolo, en cambio, conserva el hash, una suerte de huella digital del archivo que permite verificar si fue modificado, explicaron las fuentes.



En las imágenes se ve a Cirio frente a billetes guardados en cajones, ocultos entre lencería y ropa interior. La Fundación Apolo entregó el material a la Justicia en un pendrive para que se incorpore como prueba. En septiembre, Rodríguez Ponte ordenó un peritaje para establecer si los archivos son auténticos, cuándo se crearon y si fueron modificados o manipulados.



La investigación empezó en 2023, después del escándalo del Yategate, cuando Insaurralde, entonces jefe de Gabinete bonaerense, fue fotografiado de vacaciones en Marbella con la modelo Sofía Clerici.



Según los dictámenes fiscales, ese viaje costó 41.087,65 euros y 8.189,30 dólares. Luego hubo allanamientos en los que se secuestraron casi 600.000 dólares en la casa de Clerici.



En octubre de 2024, el fiscal federal Sergio Mola pidió indagar a Insaurralde por lavado de dinero y el juez federal Ernesto Kreplak lo intimó a justificar sus bienes en diez días.