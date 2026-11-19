La presencia de Bill Gates, cofundador de Microsoft y uno de los hombres más ricos del mundo, sorprendió ayer a la ciudad más austral del planeta. El empresario estadounidense fue fotografiado en la zona portuaria de la capital fueguina, donde permaneció durante gran parte del día y, según trascendió, también habría realizado recorridos en helicóptero. Luego, fue visto en el barrio porteño de La Boca y en Plaza de Mayo.



La imagen fue tomada a plena luz del día, con el canal Beagle de fondo y un cielo despejado. Allí se observa a Gates, de 71 años, caminando por una de las pasarelas del puerto acompañado por otro hombre. Vestía un suéter oscuro y llevaba un abrigo sobre el brazo mientras avanzaba frente a los locales comerciales y puestos de recuerdos ubicados en el muelle.



La visita no fue anunciada oficialmente y, hasta el momento, no trascendieron detalles sobre los motivos del viaje.