El Senado comenzará este jueves a cerrar el período de sesiones ordinarias del Congreso con una sesión en la que buscará sancionar la nueva ley de Discapacidad y restituir la vigencia de la Ley de Tierras. El debate comenzará a las 11, según lo acordado en la reunión de Labor Parlamentaria encabezada por la vicepresidenta Victoria Villarruel.

La Libertad Avanza necesitará reunir el quórum reglamentario de 37 senadores para abrir la sesión. El oficialismo cuenta con 21 legisladores y espera sumar el acompañamiento del PRO, la UCR y las fuerzas provinciales que habitualmente respaldan sus iniciativas.

La reunión de Labor Parlamentaria fue presidida por Villarruel y contó con la participación de Patricia Bullrich, Bartolomé Abdala y Agustín Coto, por La Libertad Avanza; Carlos Arce, del Movimiento por Misiones; José Mayans, Juliana Di Tullio y Fernando Salino, del justicialismo; Eduardo Vischi y Mariana Juri, de la UCR; Natalia Gadano, de Moveré Santa Cruz; Carlos Espínola, de Provincias Unidas; Flavia Royón, de Primero los Salteños; Edith Terenzi, de Despierta Chubut; Carolina Moisés, de Convicción Federal; y Beatriz Ávila, de Independencia.

El Senado buscará convertir en ley el nuevo régimen de Discapacidad

Uno de los temas centrales de la sesión será el proyecto de Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad, que ya cuenta con la aprobación de la Cámara de Diputados.

La iniciativa reemplaza el esquema de emergencia por un régimen permanente de prestaciones y financiamiento para las personas con discapacidad. También establece mecanismos de control sobre los recursos destinados al sector y fija un cronograma para regularizar las deudas con los prestadores del sistema.

Durante el plenario de comisiones que emitió dictamen favorable, la presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, destacó el acuerdo alcanzado entre los distintos espacios políticos.

“Este proyecto busca dar una respuesta a las personas con discapacidad, generar previsibilidad en el tema y así se ha generado un encuentro en torno a este proyecto de ley, después de muchos desencuentros”, sostuvo.

El oficialismo espera que el Senado apruebe la iniciativa y complete así su recorrido parlamentario.

La restitución de la Ley de Tierras, otro de los puntos centrales

La Cámara alta también tratará el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que incluye la restitución de la Ley de Tierras, derogada por el DNU 70/2023.

La iniciativa fue aprobada por Diputados en octubre con 124 votos afirmativos, 119 negativos y seis abstenciones. Durante su tratamiento, la Cámara baja incorporó dos artículos que modificaron el alcance del proyecto original.

El artículo 38 establece la derogación del artículo 134 del DNU 70/2023, mediante el cual se había eliminado la Ley de Tierras. Por su parte, el artículo 39 dispone restablecer la vigencia de la Ley 26.737, sancionada en diciembre de 2011 durante la presidencia de Cristina Kirchner.

Esa norma fija límites a la propiedad extranjera sobre tierras rurales en la Argentina. Entre sus principales disposiciones establece que las personas y empresas extranjeras no pueden poseer más del 15% del total de las tierras rurales a nivel nacional, provincial y municipal.

El capítulo que incorporó la restitución de la legislación recibió un amplio respaldo en Diputados, con 239 votos afirmativos. Además, el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada introduce modificaciones en las leyes de expropiaciones y regularización dominial, flexibiliza los procedimientos de desalojo y moderniza el Registro de la Propiedad Inmueble.

Si el Senado aprueba el texto sin modificaciones, la Ley de Tierras recuperará su vigencia.

El Senado designará representantes para el Comité de Prevención de la Tortura

Otro de los puntos previstos para la sesión es el tratamiento del dictamen de la Comisión Bicameral del Defensor del Pueblo, que seleccionó a los representantes parlamentarios para integrar el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura.

Los candidatos propuestos son Mariano Przybylski, Gabriela Bencina, Humberto Schiavoni, Fernando Zarabozo, Diego Armesto y Eduardo Toniolli. El Comité fue constituido el 28 de diciembre de 2017 y tiene a su cargo el monitoreo, control y seguimiento de los lugares donde se encuentran personas privadas de su libertad. Su función es coordinar el Sistema Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

También debe diseñar y recomendar acciones y políticas públicas destinadas a prevenir la tortura y promover la aplicación de directivas y recomendaciones ante las autoridades nacionales, provinciales y municipales.

Impulsan declarar 2027 como el año del centenario de Raúl Alfonsín

La Cámara alta también tiene previsto tratar un proyecto impulsado por el presidente del bloque radical, Eduardo Vischi, para declarar 2027 como “Año del Centenario del Nacimiento del Presidente Dr. Raúl Ricardo Alfonsín”.

La iniciativa propone reconocer la trayectoria del expresidente y su papel en la recuperación democrática de 1983. En los fundamentos, Vischi destacó el legado institucional y político del dirigente radical.

“Conmemorar el centenario del nacimiento de Raúl Ricardo Alfonsín no es tan solo homenajear a un hombre; es homenajear una conducta, una idea de país, y reivindicar la palabra para el diálogo y la búsqueda de consensos entre quienes no piensan igual. Es, fundamentalmente, exaltar los derechos humanos como política de Estado, promover la convivencia fraterna de los pueblos y poner los intereses de la Nación por encima de cualquier interés personal o partidista”, expresó.

El legislador también recordó las principales políticas impulsadas durante la presidencia de Alfonsín, entre el 10 de diciembre de 1983 y 1989.

Entre ellas mencionó el Plan Alimentario Nacional, el Congreso Pedagógico, la ley de Patria Potestad compartida, la ley de divorcio vincular y la ratificación del Pacto de San José de Costa Rica.

Los otros proyectos que integran el temario

Además de las iniciativas sobre discapacidad y propiedad privada, el Senado debatirá el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) y proyectos relacionados con el régimen de cabotaje, la Marina Mercante y la admisión temporaria.

La agenda también contempla propuestas vinculadas con la promoción de los derechos de niños, niñas y adolescentes, el proyecto conocido como ley Joaquín y distintos tratados internacionales.

Se trata de un temario amplio con el que el oficialismo pretende avanzar en la sanción de iniciativas pendientes antes de que concluya el período ordinario.

Santilli irá al Senado y la reforma política se debatirá el 26 de noviembre

La sesión de este jueves será la primera de tres reuniones previstas para completar la actividad ordinaria de la Cámara alta.

El miércoles 25 de noviembre se espera la presentación del jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien deberá brindar el informe de gestión que establece la Constitución Nacional.

Será la primera exposición del actual ministro coordinador ante el Senado desde que asumió sus funciones. Para el jueves 26 está previsto el tratamiento de la reforma política, cuyo dictamen fue firmado este miércoles por La Libertad Avanza y sus aliados.

De esta manera, el oficialismo buscará completar una serie de debates legislativos durante las últimas jornadas del período ordinario, con la sanción de la nueva ley de Discapacidad y la restitución de la Ley de Tierras como dos de las principales definiciones de la sesión de este jueves.

TN