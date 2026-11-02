El presidente Milei volverá a viajar a España

El presidente Javier Milei retomará su agenda internacional esta semana con un nuevo viaje. El próximo martes 3 de noviembre, a las 23 horas, partirá con destino a la ciudad de Madrid, España, para participar de la XXX Cumbre Iberoamericana. El mandatario estará acompañado por su hermana y secretaria general de Presidencia, Karina Milei y por el canciller Pablo Quirno.

Los tres referentes libertarios asistirán al encuentro que reúne a 22 jefes de Estado donde se realizarán diferentes actividades durante los días 4 y 5 de noviembre para potenciar la transformación digital y coordinar la respuesta ante toda clase de desastres naturales.

Esta edición lleva por lema “Iberoamérica, juntos construimos nuestra Comunidad, juntos la proyectamos hacia el futuro y hacia el mundo”, y reunirá a los principales referentes de las naciones de habla hispana y portuguesa.

Quienes participen en el evento intentarán lanzar la primera alianza iberoamericana sobre Inteligencia Artificial (IA) a través del Foro Digital Iberoamericano para consolidar una vía tecnológica “que sea competitiva, pero ética, responsable y con un enfoque humanista”.

También se trabajará en la construcción de la Red Iberoamericana de Reducción de Riesgo de Desastres, cuyo fin es “coordinar la prevención, gestión y ayuda mutua” entre los países de la región frente a toda clase de emergencias y desastres naturales.

Finalmente, se prevé la aprobación de un documento que coloque “la economía de los cuidados en el centro de las políticas públicas” para el reconocimiento formal del cuidado “como un derecho”, teniendo en cuenta “la informalidad laboral, la precariedad y la falta de reconocimiento profesional”.

En lo referente al sector educativo, se impulsará la aprobación de la Carta Iberoamericana de Movilidad Académica con el fin de facilitar el “reconocimiento mutuo de estudios y títulos académicos” entre las diferentes universidades de la región con el objetivo de potenciar el “intercambio estudiantil y las oportunidades científicas” de los jóvenes.

La agenda de Javier Milei en Argentina antes de su viaje a España.

Este lunes 2 al mediodía, el presidente Milei participará del encuentro de Argentina por la Educación, junto a la secretaria general de la Presidencia y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

A las 13 se reunirá en Casa Rosada con el rabino Yehuda Kaploun, enviado de Donald Trump para temas de antisemitismo, junto al canciller Quirno.

A las 19:45., el Presidente asistirá a la Noche de Celebración por Israel, un evento organizado por la Coalición Latina por Israel en la Iglesia Visión de Futuro, en la Ciudad de Buenos Aires, para recibir el premio “Gratitud”.

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