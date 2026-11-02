Padrón provisorio 2027: se habilitó la consulta hasta fin de noviembre

La Cámara Nacional Electoral (CNE) informó que ya está disponible la consulta del padrón provisorio para las elecciones nacionales de 2027.

Quienes lo deseen podrá verificar sus datos y realizar reclamos por errores u omisiones hasta el 30 de noviembre inclusive, a través del sitio oficial www.padron.gob.ar.

El organismo electoral recomendó revisar la información publicada para comprobar que los datos personales sean correctos y que no existan inconsistencias que puedan afectar la participación en los próximos comicios.

La consulta también está dirigida a los jóvenes que deban incorporarse por primera vez al padrón electoral. A través de la plataforma, podrán verificar si fueron incluidos entre los electores habilitados para votar el próximo año.

En esta oportunidad, el padrón provisorio no mostrará el domicilio de los ciudadanos. La información disponible incluirá el nombre y apellido de cada elector, además de la sección y el circuito electoral en los que se encuentra registrado.

La publicación anticipada del padrón permite detectar posibles errores antes de la elaboración del registro definitivo. Por eso, la Cámara Nacional Electoral instó a los ciudadanos a realizar la consulta dentro del plazo establecido y presentar los reclamos correspondientes en caso de advertir datos incorrectos o no figurar en el listado.

El período de revisión permanecerá abierto hasta el 30 de noviembre inclusive. La consulta puede realizarse de manera online, sin necesidad de concurrir a una dependencia electoral para comprobar los datos publicados.

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