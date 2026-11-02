Tragedia en Río de Janeiro: un turista argentino y un instructor brasileño murieron al intentar aterrizar con un ala delta

Un accidente de ala delta registrado este lunes en Río de Janeiro provocó la muerte de dos personas. El Cuerpo de Bomberos de la ciudad confirmó el fallecimiento de Adrian Guillermo Arismendi, turista argentino, y de Luiz Eduardo Rodrigues dos Santos, instructor de vuelo local.

El hecho ocurrió durante la mañana en la playa de São Conrado, punto de llegada habitual para el vuelo libre en la zona. Las víctimas iniciaron el trayecto desde la rampa de la rampa de Pedra Bonita. Durante la fase de aproximación a la costa, la aeronave presentó dificultades operativas.

Testigos reportaron a los medios de comunicación que la estructura descendió por debajo del ángulo de trayectoria habitual. La maniobra terminó con el impacto del ala delta contra el muro de contención que divide el paseo marítimo de la franja de arena.

Una maniobra bajo investigación

Los servicios de emergencia del Cuerpo de Bomberos recibieron la alerta en horas cercanas al mediodía. Las unidades de rescate trasladaron a los dos hombres en helicóptero hacia el Hospital Municipal Miguel Couto. Ambos ingresaron al centro médico con cuadro de parada cardiorrespiratoria y los profesionales médicos confirmaron posteriormente los decesos.

A raíz de la colisión, las autoridades locales determinaron la suspensión temporal de las operaciones de vuelo libre en el sector de São Conrado. José Bruno Batalha Menescal Filho, vicepresidente del Club São Conrado de Vuelo Libre, detalló que el instructor contaba con diez años de trayectoria como piloto dentro de la institución y ejercía la instrucción desde hacía un año, tras completar las acreditaciones requeridas.

Respecto al pasajero argentino, el representante del club señaló que se trataba de su primer vuelo y que realizaba la actividad en compañía de un grupo de allegados. La investigación quedó asignada a la comisaría del barrio de Gávea. El personal pericial analizará los restos del ala delta utilizada para determinar los factores técnicos o meteorológicos que provocaron el accidente.

TN