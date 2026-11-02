Itaipú volvió a abrir el segundo vertedero de la represa

La represa hidroeléctrica Itaipú Binacional abrió hoy el segundo vertedero para liberar 11 millones de litros por segundo al río Paraná. El domingo la hidroeléctrica cerró los vertederos, pero el lunes se vio obligado a reabrir uno y este viernes debieron abrir el segundo.

Itaipú Binacional informó que, a las 8:30 de este viernes abrieron el canal central del vertedero, el cual había sido cerrado el 23 de octubre. El canal izquierdo permanece abierto y el caudal total a través de ambos canales es de 11 millones de litros de agua por segundo.

La decisión de abrir el segundo canal del aliviadero responde a la estrategia operativa para la gestión del nivel del embalse, teniendo en cuenta los pronósticos de lluvia para la próxima semana en el área de interés de Itaipú, principalmente en la cuenca del río Iguazú y en el embalse.

Asimismo, esta medida atiende la demanda del sistema eléctrico brasileño, ajustando la generación de Itaipú a las necesidades energéticas del SIN-BR.

El Territorio