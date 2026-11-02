El Gobierno invitará a los gobernadores al encuentro con el papa León XIV

El Gobierno invitará a la vicepresidenta Victoria Villarruel y a todos los gobernadores, sin distinción de signo político, a la reunión que el papa León XIV mantendrá con autoridades nacionales, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Palacio Libertad.

El evento se celebrará el próximo domingo 8 de noviembre, día de la llegada del sumo pontífice, a las 18.30, y prevé contar con representación de todo el arco político nacional, según explicaron fuentes oficiales.

En ese sentido, la Casa Rosada y la Cancillería que conduce Pablo Quirno también decidieron convocar a Villarruel, borrada de todos los actos oficiales desde su confrontación con Javier Milei y el Ejecutivo a fines de 2024.

El lugar de la vicepresidenta en el evento fue planteado el jueves pasado en la Cámara alta, donde todas las bancadas aprobaron por unanimidad una declaración en la que pidió al Poder Ejecutivo adoptar las medidas para “asegurar la participación institucional de este Senado, encabezado por su presidenta” en el encuentro del Palacio Libertad. La iniciativa también planteó la posibilidad de recibir a una delegación del Parlamento encabezada por la vicepresidenta, siempre que la agenda del Papa lo permita.

De la misma manera, las invitaciones también contemplarán a todos los mandatarios provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires, desde aquellos más alineados con la Casa Rosada que viajaron recientemente a París con el Presidente a dirigentes de la oposición como Axel Kicillof (Buenos Aires), Ricardo Quintela (La Rioja) o Gildo Insfrán (Formosa).

Las invitaciones serán cursadas en los próximos días, según ratificaron desde el Ejecutivo, en un evento que apunta a reunir a autoridades nacionales, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático, incluidos diputados, senadores y jueces de la Corte Suprema.

Así, el Gobierno busca seguir -al menos durante la estadía del Papa- la línea promovida por la Iglesia Católica, León XIV y la Conferencia Episcopal Argentina de fomentar el diálogo entre los distintos sectores y evitar la confrontación.

Sin embargo, fuentes oficiales confirmaron que quedaron fuera de la convocatoria los expresidentes, una ausencia que justificaron principalmente por el espacio limitado en el Palacio Libertad y la decisión de priorizar otras presencias.

“Seguro que hay gente que estaría bueno que esté, pero estamos priorizando lugares para toda las personas de protocolo. Por eso no estamos invitando a mucha gente”, explicaron. En ese contexto, los exmandatarios, bajo el criterio del Gobierno, “estarán representados en las fuerzas políticas presentes en el evento”.

Cómo será la agenda del papa León XIV en Argentina

El sumo pontífice llegará desde Uruguay, en su segunda etapa de la gira por Sudamérica que se extenderá entre el 6 y el 17 de noviembre, con un paso final por Perú. En la Argentina estará cuatro días, del 8 al 11, con actividades en la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Luján.

El domingo 8 aterrizará a las 16.30 en el Aeroparque Jorge Newbery. Desde allí irá al monumento al general José de San Martín, en la plaza homónima, participará de la ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada y se reunirá con Javier Milei. La jornada cerrará con la reunión en el Palacio Libertad.

El lunes 9 comenzará con una visita al Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, y a las 11.30 celebrará una misa en el Monumento de los Españoles. Por la tarde se encontrará con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina y con líderes de otras comunidades cristianas y religiones en el Palacio San Martín, antes de participar de las vísperas en la Catedral Metropolitana y de una cena con los obispos.

El martes 10 viajará a Córdoba para oficiar una misa a las 10 en la Escuela de Aviación Militar y reunirse con el clero y los agentes pastorales en la Catedral. Esa noche volverá a Buenos Aires para encabezar, a las 20.15, una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles.

El miércoles 11 visitará un complejo penitenciario federal y celebrará una misa a las 10 en la Basílica de Luján. La despedida será a las 13.30 en Ezeiza, y a las 14 partirá rumbo a Lima.

El viaje se confirmó tras la operación de cáncer de pulmón a la que fue sometido el Papa el 26 de octubre. Según informó el Vaticano, los últimos estudios no detectaron impedimentos para que cumpla con la gira.

TN