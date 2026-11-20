El dueño de un supermercado chino ubicado en la localidad de Benavídez fue acusado en las últimas horas de manosear a un chico de 11 años dentro del comercio, en una situación que quedó registrada por las cámaras y causó la bronca de los vecinos.



Este viernes, tras conocerse las noticia, vecinos del barrio se acercaron a la puerta del local y lo destrozaron. Pintadas en las paredes, fuego en la vereda y el saqueo de toda la mercadería.



El hecho ocurrió en el Supermercado ACE, ubicado en Tucumán al 2080, en Benavidez, partido de Tigre. Según denunció el sitio SM Noticias, el dueño del local, un supermercadista chino de 46 años de apellido Xidi, fue denunciado por tocar a un chico de 11 años que había ido a comprar.



Según se ve en la cámara de seguridad, el chico había ido a comprar un helado. Xidi se acerca y primero lo empieza a tocar en la cabeza, luego en el hombro y la espalda, antes de darle un chirlo en la cola. Instantes después, se coloca por detrás y se apoya encima de él, tomándolo por la cintura.