Empujada por la Iglesia y la oposición, la Ley de Ludopatía se metió en la agenda parlamentaria sobre el filo de las sesiones ordinarias. En línea con la estrategia adoptada en los últimos meses, el oficialismo se subió al debate y buscará imponer una iniciativa propia.



Diputados aprobó un proyecto de prevención de la ludopatía en 2024 pero la Cámara Alta nunca la trató porque el oficialismo estaba en contra. Como prohíbe la publicidad de empresas de apuestas online, lo consideran demasiado restrictivo y planteaban que podía afectar libertades comerciales, publicidad privada y competencias provinciales sobre el juego.



Pero frente al peso de la problemática, en abril de este año el presidente Javier Milei mandó un proyecto propio que pone el foco en las casas de apuestas ilegales. Pero el debate tampoco avanzó.



Ahora, el problema es que si el Senado no lo vota antes del 30 de noviembre -cuando vence el período ordinario- el proyecto pierde estado parlamentario y la discusión tendría que empezar otra vez desde cero. A menos que el presidente Javier Milei lo agregue en el temario de extraordinarias.



"Las sesiones extraordinarias van a ocurrir en las primeras semanas de diciembre, por lo menos. No puedo decir qué proyectos van a entrar en las sesiones extraordinarias. Es algo que, cuando se convoque, se sabrá", respondió el vocero presidencial Adrián Ravier cuando fue consultado por el tema.



Lo cierto es que en la previa a la visita del Papa León XIV, la Iglesia presionó con fuerza. El tema empezó a agitarse otra vez y la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, prometió tratarlo.