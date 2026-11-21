Una jornada deportiva terminó en tragedia este viernes en Formosa, luego de que la caída de un rayo en pleno campo de juego provocara la muerte de un futbolista y dejara a otro gravemente herido. El hecho ocurrió en las instalaciones del Club Sportivo Patria, en la capital provincial, durante una práctica preparatoria con vistas a un amistoso del fin de semana.

Según informaron, la descarga eléctrica sorprendió a los planteles de Sportivo Patria y de otro equipo local en medio del entrenamiento, lo que desató escenas de desesperación y conmoción entre compañeros, integrantes de los cuerpos técnicos y allegados presentes en el lugar.

La víctima fatal fue identificada como Iván Miers , quien recibió el impacto directo en el césped. Tras recibir los primeros auxilios en el predio, fue trasladado de urgencia al Hospital Central de Formosa , pero pese a las maniobras de reanimación y al esfuerzo de los médicos, horas más tarde se confirmó su fallecimiento.

Otro futbolista pelea por su vida

En el mismo episodio también resultó alcanzado por la descarga Juan Romero, quien fue derivado de inmediato al mismo centro de salud. De acuerdo con los primeros reportes, el jugador permanece internado bajo estado reservado, a la espera de un nuevo parte oficial sobre su evolución clínica.

En un primer momento, la dirigencia de Sportivo Patria había emitido un comunicado para informar que las autoridades del club acompañaban de cerca a los deportistas y a sus familias mientras aguardaban novedades médicas.

Una vez confirmada la muerte de Miers, tanto la institución anfitriona como otras entidades de la provincia, entre ellas el Club San Martín de Formosa, expresaron públicamente sus condolencias y solidaridad.

Mientras el fútbol formoseño atraviesa horas de profundo luto, las autoridades sanitarias y deportivas continúan recabando detalles sobre las circunstancias en las que se produjo el impacto y siguen minuto a minuto la evolución de Romero.

TN