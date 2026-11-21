Hasta el momento, seis personas son sospechosas de haber colaborado en la fuga del terrorista italiano Leonardo Bertulazzi, exintegrante de las Brigadas Rojas, quien escapó de su arresto domiciliario en Buenos Aires hace más de 10 días. Los últimos procedimientos de hoy sumaron cinco detenidos y apuntan a establecer cómo se organizó la maniobra.

Uno de los nuevos arrestos fue el de Mónica Mellid Cañiza, una mujer sobre quien pesaba una orden de captura. Ahora, quedó detenida e incomunicada, según confirmó la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva.

La investigación también alcanzó a Betina Erika Köpcke, esposa del italiano, quien fue la primera detenida en un operativo ejecutado el miércoles. Los investigadores sospechan que pudo conocer anticipadamente el plan y colaborar para que su marido consiguiera escapar.

Monteoliva anticipó que los operativos continuarán hasta identificar a todos los posibles colaboradores. "El que ayuda a un criminal se convierte en criminal. Que les quede claro: los vamos a perseguir, los vamos a atrapar y van a pagar por lo que hicieron", escribió en sus redes sociales.

El escape del quinto piso

La fuga ocurrió el 10 de noviembre, cuando Bertulazzi logró salir del departamento de San Telmo donde cumplía prisión domiciliaria. Para hacerlo, logró bajar desde un balcón del quinto piso mediante un arnés y cuerdas, después de quitarse la tobillera electrónica y manipularla para simular que seguía colocada.

La reconstrucción de sus movimientos permitió establecer que, horas después, estuvo en un comercio de ropa de Martínez, en el partido bonaerense de San Isidro. Las cámaras lo registraron mientras compraba un gorro piluso para cambiar su apariencia, pero desde entonces no hubo nuevos registros públicos sobre su ubicación.

Bertulazzi tiene 74 años y fue condenado en Italia a 27 años de prisión por delitos vinculados con el terrorismo y el secuestro del ingeniero naval Pietro Costa, ocurrido en 1977. También se lo relacionó con tareas logísticas durante el secuestro del ex primer ministro Aldo Moro, en 1978.

En paralelo a la búsqueda, la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal resolvió dejar en suspenso el tratamiento de los planteos de la defensa del italiano. El tribunal condicionó su revisión hasta que Bertulazzi sea detenido o se presente ante la Justicia.