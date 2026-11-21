Dos hombres de 33 y 28 años que trabajaban en Exgadet, la empresa tercerizada por Metrogas que realizaba obras en Remedios de Escalada, murieron en las últimas por las heridas que sufrieron en la brutal explosión que voló una fiambrería después de una fuga de gas. Ya son cuatro las víctimas fatales por ese incidente.



Según informaron fuentes de la investigación, las dos nuevas víctimas estaban internadas en la misma clínica de San Justo y eran operarios de Exgadet, la empresa que contrató Metrogas y realizaba trabajos de reparaciones con una máquina tuneladora.



Las víctimas fueron identificadas como Matías Miguel Leguizamón (33) y Juan José Servín (28).



"Exgadet lamenta profundamente informar que dos de sus queridos operarios que permanecían internados en grave estado tras la explosión en Remedios de Escalada fallecieron esta madrugada en un hospital de San Justo", destacó la empresa contratada por Metrogas en un comunicado.



En el mismo texto advierten que están "a disposición en todo”.