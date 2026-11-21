Un dato llamativo de los últimos registros oficiales nacionales sobre enfermedades respiratorias es que el Covid pasó a ser, proporcionalmente, un tercio de los virus circulantes en bebés menores de seis meses. Los otros dos tercios se los llevan la Influenza y el VSR. El dato coincide con la aparición de una nueva variante más contagiosa del SARS-CoV-2 que, según pudo confirmar Clarín, ya llegó a la Argentina.



Se trata del linaje PJ.2.1, descendiente de JN.1, que ha sido designado como variante bajo vigilancia por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Su prevalencia está aumentando a nivel mundial, impulsada en gran medida por detecciones en la región de las Américas, particularmente en Canadá y los Estados Unidos. En los últimos días también se registró casos en Brasil.



Se caracteriza por acumular un número elevado de modificaciones genéticas con respecto a su antecesora, en este caso 25, lo que la ubica en el grupo de las denominadas "variantes saltacionales", según datos de un trabajo publicado en la revista científica Journal of Infection.



En Argentina, los primeros casos conocidos de esta variante acaban de ser secuenciados por científicos del Laboratorio de Salud Pública, Área Genómica y Molecular de la Universidad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata. Llegaron tres muestras de internados en hospitales de la provincia de Buenos Aires y en su totalidad correspondían a este nuevo linaje de Ómicron.



La buena noticia es que, según la OMS, en ensayos de laboratorio, los sueros de personas que recibieron vacunas adaptadas a las variantes dominantes anteriores, LP.8.1 y XFG (recordada como "Frankenstein"), lograron neutralizar a PJ.2.1. En cuanto a la virulencia del nuevo patógeno, el organismo sanitario mundial señaló: “Los datos clínicos comparativos son insuficientes para determinar si PJ.2.1 está asociado con una mayor gravedad de la enfermedad”.



De los casos analizados en la Universidad de La Plata, dos muestras eran de bebés (uno de un mes y otro de dos meses) y el tercero, de un adulto de 58 años. Si bien los bebés menores de seis meses no se pueden ser vacunados, reciben los anticuerpos de sus madres durante el embarazo, lo que les permite estar protegidos los primeros meses de vida hasta que ya cuentan con la edad suficiente como para recibir de manera autónoma la primera dosis.



El Instituto Oswaldo Cruz, de Brasil, informó que en ese país fueron identificados casos de PJ.2.1 en Río de Janeiro, San Pablo, Espíritu Santo, Distrito Federal, Río Grande do Sul y Santa Catarina. Paola Resende, viróloga y miembro del Grupo Asesor Técnico de la OMS sobre la Evolución de los Virus, dice sobre esta cepa: “Posee mutaciones en su genoma que le confieren mayor afinidad con los receptores de nuestras células, lo que aumenta su transmisibilidad”.



La experta confirmó que “si bien tiene una tasa de transmisibilidad más alta, las vacunas disponibles cubren esta variante y brindan protección contra ella”. La dos vacunas que hoy se encuentran a disposición del público en Argentina son la de ARN mensajero estadounidense, que ofrece el Estado de manera gratuita en los vacunatorios públicos, y la alternativa argentina de tecnología de subunidad proteica recombinante, bautizada ARVAC, que se consigue en las farmacias.