El acompañamiento del PRO a la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) volvió a acercar posiciones con el Gobierno y dejó una muestra de que Karina Milei y Mauricio Macri retomaron la buena sintonía después de semanas de tensiones, aunque ese entendimiento todavía no se tradujo en avances concretos para conformar una alianza de cara a las elecciones de 2027, especialmente en la ciudad de Buenos Aires, uno de los distritos donde las diferencias entre ambas fuerzas son más profundas.



Mientras La Libertad Avanza buscaba reunir los votos necesarios para aprobar la reforma electoral en el Senado, el macrismo decidió acompañar públicamente la suspensión de las primarias y el resto de los puntos centrales del proyecto, una señal que fue leída por sectores de la Casa Rosada como un gesto de tregua.



En el oficialismo consideran que el ex presidente buscó demostrar que todavía tiene capacidad para ordenar respaldos legislativos, y valoraron que lo haya hecho aun cuando las conversaciones sobre el futuro electoral están paralizadas.



