Después de nueve meses de resultados adversos, el consumo masivo mostró en octubre un cambio de dirección. El dato alcanza para hablar de una mejora, pero todavía no para modificar el balance del año, que continúa en terreno negativo y deja a buena parte de los canales por debajo de los niveles de 2025.



Según el último informe de la consultora Scentia, que releva las cantidades vendidas en seis canales de comercialización, el consumo creció 0,9% interanual en octubre. Es la primera variación positiva de 2026: entre enero y septiembre, todos los meses habían cerrado por debajo del año anterior. Frente a septiembre, la suba fue de 6,2 por ciento. En el acumulado de los diez meses, sin embargo, las ventas siguen 2,3% por debajo de las de igual período de 2025.



La mejora mensual debe leerse con cautela, porque octubre tuvo un día más que septiembre, algo que favorece el volumen total. La comparación interanual, en cambio, enfrenta dos meses de igual extensión, y por eso el 0,9% es el dato que mejor refleja el cambio de tendencia, aun cuando su magnitud sea acotada.



Los supermercados de cadena y los autoservicios independientes quedaron casi sin cambios frente a octubre de 2025, con bajas de 0,3% y 0,4% respectivamente, pero registraron un salto frente a septiembre, de 9,5% y 8,9% en cada caso. En el acumulado del año, sus caídas son de 3,5% y 2,9 por ciento.



Los mayoristas fueron el canal con la caída interanual más marcada: 6,4 por ciento. Es el único formato con una merma significativa en el mes. Aun así, mejoraron 8,9% respecto de septiembre, aunque acumulan una baja de 3,5% en el año.



Las farmacias y el comercio electrónico, en cambio, son los únicos canales con variaciones positivas en las tres comparaciones del informe. Las farmacias crecieron 3,2% interanual en octubre y 1,2% en el acumulado. El comercio electrónico avanzó 33,2% en el mes y 35,0% en lo que va del año. Los kioscos y comercios tradicionales, por su parte, subieron 1,6% interanual, aunque acumulan una caída de 2 por ciento.

Qué productos crecieron y cuáles cayeron

En la comparación interanual de octubre, dos canastas lideraron las subas: alimentación, con 8,0%, e impulsivos, con 7,0 por ciento. En el acumulado del año, en cambio, alimentación avanza apenas 0,8% e impulsivos retrocede 2,1%, lo que muestra que octubre marcó un quiebre respecto del ritmo de los meses previos. En los supermercados de cadena, la diferencia fue aún mayor: los impulsivos crecieron 22,8% y alimentación, 6,8 por ciento.



Las bebidas mostraron un comportamiento dispar según el formato. Las bebidas sin alcohol cayeron 3,9% interanual en el total de canales, y las que contienen alcohol subieron 1,3 por ciento. Pero en los supermercados de cadena ambas categorías retrocedieron, 11,0% las alcohólicas y 12,2% las no alcohólicas, y en los mayoristas las bajas fueron de 26,6% y 30,6 por ciento. En los kioscos y comercios tradicionales, en cambio, las bebidas con alcohol crecieron 7,1 por ciento.



En el otro extremo, limpieza de ropa y hogar cayó 3,1% interanual, perecederos 3,3% y desayuno y merienda 1,3 por ciento. Son, además, las tres canastas con mayores retrocesos en el acumulado del año: 6,1%, 5,9% y 5,1%, respectivamente.



Las ventas en valores y los precios



El informe también compara la evolución de las ventas en valores con la del precio promedio. En octubre, las ventas en valores crecieron 28% interanual, por encima del 26,7% que aumentó el precio promedio, lo que es consistente con la suba en cantidades. En septiembre, el patrón había sido inverso: las ventas en valores avanzaron 26% y el precio promedio, 27,2 por ciento.



En el acumulado de 2026 también predomina la relación inversa: las ventas en valores subieron 19% y los precios, 22,1%, una brecha que se corresponde con la caída de 2,3% en el volumen.

Cambio de hábitos de consumo

El índice de ventas minoristas elaborado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) muestran un escenario menos alentador para los comercios de venta física. E en octubre las ventas de alimentos y bebidas en los canales tradicionales retrocedieron 3,5% interanual en términos reales. En el nivel general, el comercio minorista pyme cayó 1,6% interanual en ese mes y acumuló una baja del 2% en lo que va del año.



Sin embargo, dentro de ese universo de comercios con local a la calle, el canal virtual mostró un comportamiento opuesto. Las ventas online concretadas por estos negocios crecieron 17,7% interanual en octubre.



El dato coincide con el escenario que muestra el estudio de Scentia, donde se indica que las ventas del e-commerce crecieron 33,2% en el último año.



