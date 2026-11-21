Una discusión de madrugada por el volumen de la música en medio de la tranquilidad de un pequeño pueblo del norte santafesino derivó en un brutal asesinato a tiros. El protagonista del hecho fue un farmacéutico de 62 años que le disparó seis veces a un carnicero en Villa Guillermina, al norte de Santa Fe.



El agresor fue identificado como Leandro Hipólito Pezz y la víctima, que fue hallada tirada en el asfalto y rodeado de vainas servidas, como Elbio Geisel. El violento episodio causó conmoción en la pequeña comuna de apenas 5 mil habitantes que forma parte del departamento de General Obligado, cerca del límite con la provincia del Chaco.



La muy violenta secuencia comenzó con el reclamo que le hizo el hijo del agresor a la víctima, pidiéndole que bajara la música. Según contaron los vecinos, Leandro Pezz hijo le pidió elevando el tono a Geisel: "Hacé bajar tu música que no se puede dormir".



"¿Qué problema tenés vos? Vos te levantás a las 11, a las 12. Encima vos vendés droga y nadie te dice nada", contestó el carnicero, redoblando la apuesta.



Recién en ese momento intervino el farmacéutico de 62 años, quien se subió a la camioneta y volvió al lugar armado, empuñando un revolver en la mano derecha y una escopeta en la izquierda.



El brutal ataque a tiros fue grabado por otro vecino con su teléfono celular. Después de unos segundos de insultos y amenazas cruzadas, Geisel hizo dos pasos hacia adelante y le reclamó a Pezz que bajara el arma, pero el agresor apuntó, sin vacilar, y le disparó en el abdomen.



El carnicero lo siguió insultando y caminó hacia su camioneta, intentando irse. "Sos un cagón, sos un cagón", gritó antes de subirse a la camioneta blanca. Pero Pezz lo siguió, pateó la puerta y antes de que pudiera arrancar lo remató con cinco tiros.



