Un grave hecho ocurrió este domingo en la localidad chaqueña de Juan José Castelli, cuando un oficial de la policía de aquella provincia fuera embestido por una camioneta y abandonado por el conductor de la misma. La salud del efectivo es delicada, segpun informó el cuerpo médico que lo asiste.

Se trata del sargento Juan José Sandoval, quien fue embestido en madrugada de este domingo sobre la ruta provincial 9, cerca de Juan José Castelli. La camioneta involucrada fue interceptada tras un operativo cerrojo.

El choque en la ruta 9 y el operativo cerrojo

Alrededor de las 4:45, sobre la ruta provincial 9 y a la altura del acceso al paraje 4 de Febrero, una camioneta Volkswagen Amarok blanca embistió al sargento Juan José Sandoval, de la División Patrulla Vial de Juan José Castelli.

Tras el impacto, el vehículo se dio a la fuga y el herido fue trasladado de urgencia en ambulancia al Hospital Bicentenario. Un operativo cerrojo con móviles de distintas unidades permitió interceptar una camioneta Volkswagen Amarok blanca sobre la ruta provincial 9, a pocos kilómetros del acceso a la localidad.

El rodado era conducido por un hombre de 33 años domiciliado en Pampa del Infierno, acompañado por otras cinco personas oriundas de esa misma localidad. El fiscal de Investigación Penal Nº 2, Gerónimo Agustín Roggero, dispuso el secuestro del vehículo y la intervención del Gabinete Científico para las pericias.

Estado crítico y evolución médica

El cuadro clínico del efectivo policial reviste extrema gravedad desde las primeras horas de la mañana. Según una ampliación del parte policial de las 6:20, el médico de guardia de terapia intensiva del Hospital Bicentenario informó que el sargento Sandoval padeció un paro cardíaco de aproximadamente diez minutos y que los estudios tomográficos evidenciaron múltiples lesiones cerebrales.

El informe oficial indicó que hasta ese momento los profesionales no habían logrado estabilizar al paciente, mientras avanza la investigación judicial para esclarecer el siniestro y definir responsabilidades.

Con información de Diario Norte