En tres años bajaron la persiana más de 53 mil kioscos de barrio, un promedio cercano a cincuenta por día. El dato lo aporta la Unión de Kiosqueros de la República Argentina (Ukra), cuyo vicepresidente, Ernesto Acuña, precisó que de los 112 mil locales que funcionaban hace tres años hoy sobreviven menos de 59 mil, y comparó el derrumbe de las ventas con el de 2001. Ni siquiera las figuritas del Mundial alcanzaron para salvar el año.

Las consultoras confirman el cuadro: según Scentia, el consumo masivo acumuló una baja de 2,7% entre enero y septiembre, y NielsenIQ registró un retroceso interanual de 5,8% en el bimestre agosto-septiembre. Golosinas y snacks, la compra al paso, figuran entre los rubros más castigados.

Claudio Páez, kiosquero de Almagro con 14 años en el oficio, calcula que vende 40% menos que hace un año: los clientes solo buscan promociones y dejaron de llevar chocolates grandes y bombones. Lo que más crece es el cigarrillo suelto. A la caída se suman alquileres, tarifas y la competencia de cadenas, farmacias y autoservicios. Desde Ukra reclaman leyes de proximidad y exclusividad para proteger al comercio barrial.

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