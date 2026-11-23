La Justicia Federal de Santa Cruz encontró este lunes cajas con documentación vinculada al empresario Lázaro Báez en un galpón presuntamente utilizada por una banda narcocriminal en Río Gallegos investigada por el transporte de cocaína en la provincia.

Durante el operativo se hallaron documentos de Austral Construcciones y Kank y Costilla, empresas de Báez, títulos de automotores, carpetas vinculadas a licitaciones viales y “documentación perteneciente al grupo familiar” del empresario. Los investigadores también encontraron una gran cantidad de camionetas, muchas de ellas a nombre de una de las constructoras de Báez.

El hallazgo respalda la hipótesis de la Justicia sobre el vínculo entre el empresario y esta organización criminal. Hasta ahora, la principal prueba eran escuchas telefónicas ordenadas judicialmente en las que, según la investigación, Báez hablaba desde la cárcel con integrantes del grupo sobre el alquiler de sus inmuebles.

Según la investigación, la banda tenía como fachada un lavadero que funcionaba en un inmueble de Kank y Costilla, una de las empresas de Báez. Para los investigadores, la documentación secuestrada es clave para reconstruir cómo se organizaba el grupo.

Para el fiscal federal Julio Zárate, el jefe de la organización era Báez. Tenía dos colaboradores de máxima confianza: su pareja, Claudia Noemí Insaurralde, y Cristian Sebastián Ibáñez, alias “Budín”, presunto narcotraficante que, según la hipótesis, se ocupaba de administrar los bienes y de cobrar los alquileres. Debajo de ellos, otras personas se encargaban de la parte operativa, como manejar los camiones con los que se trasladaban chatarra y ovejas.

La causa se originó en una investigación por una banda que transportaba cocaína en camiones por Santa Cruz, con actividad al menos desde diciembre de 2025. Las escuchas ordenadas en ese expediente revelaron que, del otro lado de algunas llamadas, estaba Báez. De ahí se desprendió la investigación por lavado de dinero y asociación ilícita.

Los negocios desde la cárcel

En una de las conversaciones del 5 de octubre, Báez le dio instrucciones a Ibáñez sobre quiénes debían administrar las estancias La Entrerriana y Alquinta: “Yo voy a supervisar los dos lados”. En otra, dijo: “El dueño de la historia acá soy yo, ni mi familia, ni los otros abogados”.

Entre la documentación analizada hay un contrato de alquiler de La Entrerriana a nombre de Ibáñez, por $2 millones mensuales, con una deuda acumulada de $12 millones. También un contrato de capitalización ganadera firmado en marzo de 2025 por Austral Agro, empresa vinculada con Báez, para la cría, el engorde y la esquila de 7000 ovejas en la estancia Coronel Guarumba. La fiscalía vincula con la organización movimientos financieros por unos $390,9 millones.

A comienzos de noviembre hubo 27 allanamientos en Santa Cruz y Buenos Aires, en los que se secuestraron cerca de 30 vehículos, cocaína, marihuana, armas y documentación. Insaurralde, Ibáñez y Valentina Devetac fueron detenidos en Aeroparque tras llegar desde Río Gallegos. Insaurralde fue trasladada a Ezeiza para cumplir prisión preventiva y su defensa pidió el arresto domiciliario. A Báez se le allanó la celda y quedó incomunicado. Cumple una condena unificada de 15 años por Ruta del Dinero K y Vialidad. A su vez, la semana pasada el juez Claudio Vázquez ordenó clausurar la estancia La Entrerriana y mantener una custodia policial permanente.

TN