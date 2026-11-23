El Gobierno le envió este lunes una carta formal al rector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Ricardo Gelpi, para exigir la suspensión del homenaje a Mario Santucho en la Facultad de Ciencias Sociales y demandó que se apliquen sanciones contra los promotores de la convocatoria.

En una carta firmada por el subsecretario de políticas universitarias, Alejandro Álvarez, el funcionario del Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello ratificó el pedido que elevaron este domingo, donde solicitaban la suspensión del acto pautado para el 10 de diciembre, junto con un informe sobre las actuaciones administrativas y disciplinarias que la Universidad lleve adelante sobre el hecho.

“El mencionado homenaje a este personaje no hace más que reivindicar el pasado violento de nuestra Patria, en donde el grupo terrorista que lideró autodenominado “Ejército Revolucionario del Pueblo” (ERP), buscaba la toma del poder mediante la lucha armada para imponer por la fuerza un régimen totalitario en nuestro país", enfatizó Álvarez en su carta.

Para el funcionario, no existen argumentos para realizar un homenaje a la persona que, al mando del ERP, “cometió asesinatos, secuestros, crímenes aberrantes y actos terroristas contra el propio pueblo argentino que quería vivir en paz y libertad, rechazando la imposición de una ideología totalitaria desde este grupo armado”.

En ese sentido, Álvarez sostuvo que el homenaje publicitado por la Facultad de Ciencias Sociales “promueve a una persona que publicitaba sus crímenes, enalteciendo, justificando o glorificando actos terroristas”. Eso, aseguró, las haría pasible de la comisión de delitos a las autoridades universitarias responsables, y sostuvo que estas incurrirían en el incumplimiento de sus deberes como funcionarios públicos por utilizar instalaciones y recursos públicos universitarios con fines ajenos a la competencia legal de las universidades.

Por ese motivo, el funcionario le exigió al rector de la UBA que, como máximo responsable de la institución, adopte las medidas administrativas necesarias a fin de evitar se realice el “repudiable” acto de homenaje y solicitó “que se impongan las sanciones que correspondan a quienes promovieron esta convocatoria”.

A su vez, enfatizó que al utilizarse instalaciones y fondos públicos destinados a la educación universitaria con la posible comisión de un ilícito, se informe a la Subsecretaría de Políticas Universitarias las actuaciones administrativas, medidas disciplinarias y sanciones realizadas por la Universidad.

La presión del Gobierno sobre la Universidad y la respuesta del vicerrector

Desde la Subsecretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Capital Humano que conduce Álvarez aseguraron que el Gobierno carece de facultades legales para aplicar sanciones, ya que la ley de Educación Superior garantiza la autonomía universitaria y atribuye la responsabilidad interna y disciplinaria exclusivamente a las autoridades de cada institución.

En ese sentido, enfatizaron que la responsabilidad depende del Rector y el Consejo Superior en caso de la universidad, y al Decano y al Consejo Directivo para los hechos que ocurran en cada facultad. “Esa potestad pertenece únicamente a las autoridades académicas según sus estatutos”, sostuvieron.

Por eso, desde la cartera que encabeza Sandra Pettovello que para modificar el sistema vigente habría que avanzar con la Ley de Libertad Educativa, que en su artículo 160 propone facultar al Ministerio de Capital Humano con la capacidad de ejercer como control administrativo externo, junto con la Auditoría General de la Nación y la Sindicatura General de la Nación. Sin embargo, el proyecto permanece inactivo en las comisiones del Congreso desde diciembre de 2025 y en el Ejecutivo sostienen que no será tratado en el corto plazo.

En el mientras tanto, el Gobierno confía en que la Universidad de Buenos Aires revierta el acto de homenaje. En un posteo publicado en su cuenta de X, el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, repudió la iniciativa de la Facultad de Ciencias Sociales y anticipó que presentará un proyecto ante el Consejo Superior para que la institución se pronuncie en contra del reconocimiento previsto para el 10 de diciembre.

“Como Vicerrector de la UBA estoy convencido que la Universidad no puede ser el ámbito de un reconocimiento a ninguna persona que haya usado la violencia contra el régimen democrático”, sostuvo. Y agregó: “En nuestra Universidad se estudian científica y críticamente todos los periodos históricos, respetando la máxima pluralidad teórica e ideológica. Pero los homenajes deben estar reservados para quienes se destacan por sus aportes en ciencia, tecnología y en la vida pública siempre dentro del respeto a la democracia, como lo indica nuestro Estatuto y la Constitución Nacional”.