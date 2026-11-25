El jefe de Gabinete, Diego Santilli, aseguró que el presidente Javier Milei "no se cayó a los seis meses de gobierno y hoy va por la reelección" , al realizar una férrea defensa del Gobierno Nacional en su primer informe de gestión que brinda en el Senado.

“Vengo a este recinto a cumplir y rendir cuentas de la marcha del Gobierno del presidente Javier Milei. Sin orden ganaban los delincuentes y el Estado gigantesco que dejaron solo para cobrar más impuestos y generar inflación. Eso se terminó”, expresó al iniciar su exposición.

El informe ante el Senado

Santilli brinda su primer informe de gestión desde que asumió como jefe de Gabinete, a las 15.20, para cumplir el artículo 101 de la Constitución Nacional.

Acompañado por el vicejefe de Gabinete y los vicejefes de Gabinete, Ignacio Devitt y de Gabinete del Interior, Gustavo Coria, Santilli hizo un balance de la herencia que recibió el Gobierno y destacó los primeros logros del Gobierno.

“Les pido que hagamos memoria. Hace tres años era un país en debacle, en coma farmacológico. Estábamos en el piso y estaba lleno de papelitos de colores”, sostuvo el funcionario, en referencia al escenario económico previo a la llegada de Milei a la Casa Rosada.

Las promesas de Milei y la oposición

Destacó que el presidente Milei se comprometió a ordenar el país y "así lo hizo" y señaló que "sin orden ganaban los piqueteros".

Santilli dijo que Milei "recibió un país que era un caos" y recordó que asumió con una inflación del 211%.

En su discurso, el funcionario señaló que "éramos el hazmerreír del mundo: cepos, reguilaciones, parches, default, sin nafta, sin luz, y como en todo país sin orden la única salida era Ezeiza. Fue la peor herencia que recibió un Gobierno en los últimos cuarenta años. Eso recibió Milei y lo ordenó".

“Dijo que iba a ordenar las cuentas y las ordenó; dijo que iba a ordenar las calles y terminó con los piquetes. dijo que iba a bajar la inflación, los impuestos y la pobreza, y lo está haciendo todos los días”, agregó.

Por el contrario, desde la oposición, “dijeron que iba a haber un estallido, que no iba a durar seis meses, que le iban a tomar las calles”; también que “este Congreso nunca le iba a votar una ley”.

Sin embargo, “no hubo estallido, hubo crecimiento; no se cayó a los seis meses, hoy va por la reelección”.

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