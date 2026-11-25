El jefe de Gabinete, Diego Santilli, presentará este miércoles en el Senado su primer informe de gestión desde que asumió en junio. Según se adelantó, expondrá en defensa de la política económica del Gobierno y también reconocerá que la recuperación de la actividad no alcanza de la misma manera a todos los sectores.

El jefe de Gabinete deberá responder más de 1200 preguntas que le enviaron los distintos bloques parlamentarios. La exposición está prevista para las 15 y se realizará en cumplimiento del artículo 101 de la Constitución Nacional, que establece la obligación del jefe de Gabinete de concurrir al Congreso para informar sobre la marcha de la administración.

Si bien la exposición de Santilli girará sobre los resultados económicos de la gestión de Javier Milei, también incluirá respuestas sobre políticas sociales, discapacidad, investigaciones judiciales y política exterior.

La recuperación muestra resultados desiguales

El gobierno buscará destacar que la inflación se encuentra en sus niveles más bajos desde 2018 y que la actividad económica registró un crecimiento anualizado del 2,5% entre diciembre de 2023 y agosto de 2026.

No obstante, el propio informe oficial reconoce diferencias importantes entre las distintas actividades. Mientras la minería registró una suba interanual del 11,1% en el período de referencia utilizado, la industria manufacturera tuvo una caída del 3,2%.

Según los argumentos oficiales, sectores como la agroindustria, la minería y la energía tienen ventajas competitivas que les permiten traccionar la recuperación.

Con información de TN.