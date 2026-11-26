Más de 200 pasajeros fueron evacuados este jueves de una formación del tren Mitre que se incendió en la Ciudad de Buenos Aires. Tres personas sufrieron ataques de pánico y recibieron asistencia del Same, según confirmó su titular, Alberto Crescenti.

El episodio ocurrió minutos antes de las 7, entre las estaciones Colegiales y Carranza, cerca del Puente Ciudad de la Paz. La formación quedó detenida en ese tramo y los pasajeros permanecieron dentro de los vagones mientras los bomberos aguardaban el corte de energía para iniciar la evacuación.

Según las primeras informaciones, el incendio se habría originado cuando el tren arrastró una chapa que estaba sobre las vías. El contacto provocó chispas y luego llamas, mientras la formación intentaba continuar su marcha.

El relato de una pasajera

Una pasajera relató que los ocupantes no podían descender debido al riesgo eléctrico. “Se está prendiendo fuego el tren, hace chispas a cada rato, porque lo quieren hacer andar”, contó durante una llamada con TN.

La mujer también describió la desesperación de quienes permanecían dentro de los vagones, donde comenzaron a abrir algunas puertas para poder respirar. “Somos muchos pasajeros. Hace media hora que estamos acá, estoy muy cerca de mi trabajo y no podemos bajar”, expresó.

Una vez interrumpido el suministro eléctrico, los equipos de emergencia pudieron avanzar con el operativo y evacuar a las personas. El servicio del ramal que conecta José León Suárez con Retiro quedó interrumpido por el incidente.



