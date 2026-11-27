Avanza la causa por enriquecimiento ilícito contra Claudio "Chiqui" Tapia y se busca determinar cómo se conformó su patrimonio y cuál es el origen de los fondos con los que compró sus propiedades. El fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó al juez Ariel Lijo una serie de medidas para establecer la composición, el modo de adquisición, y el valor de los inmuebles vinculados al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

La fiscalía identificó al menos nueve inmuebles vinculados a Tapia distribuidos entre la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y San Juan. Entre las propiedades mencionadas figuran un departamento de casi 292 metros cuadrados en Caballito (comprado en 2019 por 380.000 dólares), una casa en Beccar y terrenos en Campana, Exaltación de la Cruz y distintas localidades sanjuaninas.

También figura otro inmueble ubicado en el mismo barrio de Caballito, que fue vendido en febrero de 2019 a la firma Valle S.A. por 950.000 dólares.

Para reconstruir las operaciones, Pollicita pidió informes a organismos tributarios, catastrales y de control de las distintas jurisdicciones. Busca obtener valuaciones fiscales, planos, permisos de obra, certificados de finalización y documentación sobre las personas que intervinieron en las construcciones.

También solicitó copias certificadas de escrituras y documentación notarial para conocer el origen de los fondos y las modalidades de pago. En paralelo, requirió informes históricos de dominio y datos sobre titulares, superficies construidas y pagos de impuestos inmobiliarios.

Las transferencias y los gastos bajo análisis

Otra línea de la investigación apunta a los movimientos de dinero entre la AFA y Tapia. El fiscal pidió información sobre una transferencia de 260 millones de pesos que la entidad realizó el 6 de junio de 2023 desde una cuenta del Banco Credicoop hacia otra que el dirigente tenía en el Banco de Santiago del Estero (BST).

El requerimiento busca establecer el concepto de la operación, quién la autorizó, cómo fue registrada contablemente y qué documentación respaldó su rendición. Además, Pollicita solicitó detalles sobre otras 74 transferencias que sumaron $10.400.000 de pesos.

La fiscalía también pretende conocer si la AFA emitió tarjetas adicionales a nombre de Tapia y obtener información sobre los vuelos privados contratados o pagados por la entidad en los que viajó el dirigente desde 2017.