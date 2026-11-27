En el último día de la semana llegó el respiro para los activos argentinos: los bonos subieron hasta 4% en Wall Street, luego del feriado del jueves por el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos y en una jornada que operó con horario reducido.



La mejora de los títulos hizo que el riesgo país cayera 10% y se acomodará en 960 puntos básicos, por debajo de los 1.067 con que había cerrado el miércoles, último día hábil en el mercado norteamericano.



Las subas que mostraron el viernes son una continuación del alza que vivieron los bonos en el mercado local el jueves. Según la consultora Outlier hay tres motivos para la fuerte recuperación. Primero, "el frente legislativo trajo novedades positivas que se venían esperando hace varias semanas", dijo la firma liderada por el economista Gabriel Caamaño. Por un lado, Diputados aprobó el Presupuesto 2027, que ahora pasa el Senado. Por otro lado, el Senado dio media sanción a la suspensión de las PASO 2027, con 43 votos a favor, por encima de los 37 necesarios y de los 40 que contaba el oficialismo. El proyecto, que ahora pasa a Diputados para sesiones extraordinarias.



Diputados también convirtió en ley la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central que concentra el mandato de la entidad en preservar el valor de la moneda (elimina objetivos adicionales incorporados en 2012) y prohíbe el financiamiento al sector público.



"Los inversores han seguido de cerca las tres medidas como señales de la capacidad de Milei para alcanzar acuerdos con la oposición en un momento de mayor vulnerabilidad política", indicó la agencia Bloomberg. En segundo lugar, la recuperación el jueves de la Bolsa brasileña y el real.